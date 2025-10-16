Suscribirse

Gente

Mhoni Vidente dio los números de la suerte para el tercer fin de semana de octubre; reveló signos que saldrán beneficiados

La pitonisa dio declaraciones sobre un evento que influirá en algunos signos del zodiaco y que tendrán un golpe de suerte.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 4:26 p. m.
Mhoni Vidente habló sobre sucesos que ocurrirán en la segunda mitad de 2025.
Mhoni Vidente reveló los números de la suerte para los signos. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Mhoni Vidente se ubicó como una de las videntes más famosas de los medios internacionales, debido a su habilidad para predecir sucesos que impactarían al mundo con el pasar del tiempo. Poco a poco, sus visiones se fueron cumpliendo, dejando sin palabras a miles de personas.

Sin embargo, más allá de los vaticinios que suelta en formatos en los que participa, la pitonisa ha compartido sus conocimientos en astrología, buscando dar mensajes a cada uno de los signos del zodiaco.

Recientemente, en su intervención en Reporte H, Mhoni Vidente no dudó en referirse a un evento astronómico que se daría a mitad de octubre, detonando cambios en algunos grupos de personas. La celebridad reveló las fechas en las que pasaría, advirtiendo sobre cómo todo influiría.

Contexto: Cruda predicción de Mhoni Vidente sobre situación que azotará a país latino durante octubre; alertó sobre detalle: “Terrible”

En el formato, la experta comentó acerca de la alineación de Jupiter, Marte y Mercurio, la cual sucedería de viernes a domingo, entre el 17 y 19 de octubre. Este acontecimiento beneficiaría a cuatro signos, que contarían con un golpe de suerte económica.

Mhoni Vidente, que habló sobre lo que pasaría en un país latino por cuestiones de clima, enfatizó en que Escorpio, Leo, Géminis y Sagitario serían los que brillarían en este tiempo, logrando cierres de negocios, sorpresas de dinero y entradas inesperadas.

Esa alineación que se presentará el 17, 18 y 19, es decir, viernes, sábado y domingo, nos está diciendo bajo la carta del as de oro, que los signos de Escorpio, Sagitario, Géminis y Leo, van a traer doble suerte rápida en cuestiones económicas”, comentó ante cámaras.

Tu Suerte con Mhonividente #Inundaciones #Veracruz 15 de octubre de 2025

La famosa también entregó los números de la suerte, además de los colores que acompañarían este golpe de suerte rápida por la siguiente temporada.

Se les recomienda mucho el número 03, 09 y 17. En colores: el amarillo y el rojo, usándolo más”, indicó.

“Estos cuatro signos van a traer suerte en cierre de negocios, sacarse un dinero, cambiar de auto. Esta alineación nos dice que vienen cambios positivos para ellos”, agregó.

Con estas recomendaciones, Mhoni Vidente, que vaticinó una tragedia, buscó entregar un panorama astral para quienes suelen seguirla en redes sociales, esperando que muchos salgan beneficiados por situaciones positivas y de energía buena.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump y Putin anuncian reunión crucial para “poner fin” a la guerra de Ucrania

2. Nueva EPS se pronuncia tras orden de embargo; afiliados estarían afectados

3. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

4. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

5. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni Videntesignos del zodiacoNúmeros de la suerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.