Mhoni Vidente dio los números de la suerte para el tercer fin de semana de octubre; reveló signos que saldrán beneficiados

Mhoni Vidente se ubicó como una de las videntes más famosas de los medios internacionales, debido a su habilidad para predecir sucesos que impactarían al mundo con el pasar del tiempo. Poco a poco, sus visiones se fueron cumpliendo, dejando sin palabras a miles de personas.

Sin embargo, más allá de los vaticinios que suelta en formatos en los que participa, la pitonisa ha compartido sus conocimientos en astrología, buscando dar mensajes a cada uno de los signos del zodiaco.

Recientemente, en su intervención en Reporte H, Mhoni Vidente no dudó en referirse a un evento astronómico que se daría a mitad de octubre, detonando cambios en algunos grupos de personas. La celebridad reveló las fechas en las que pasaría, advirtiendo sobre cómo todo influiría.

En el formato, la experta comentó acerca de la alineación de Jupiter, Marte y Mercurio, la cual sucedería de viernes a domingo, entre el 17 y 19 de octubre. Este acontecimiento beneficiaría a cuatro signos, que contarían con un golpe de suerte económica.

Mhoni Vidente, que habló sobre lo que pasaría en un país latino por cuestiones de clima, enfatizó en que Escorpio, Leo, Géminis y Sagitario serían los que brillarían en este tiempo, logrando cierres de negocios, sorpresas de dinero y entradas inesperadas.

“Esa alineación que se presentará el 17, 18 y 19, es decir, viernes, sábado y domingo, nos está diciendo bajo la carta del as de oro, que los signos de Escorpio, Sagitario, Géminis y Leo, van a traer doble suerte rápida en cuestiones económicas”, comentó ante cámaras.

La famosa también entregó los números de la suerte, además de los colores que acompañarían este golpe de suerte rápida por la siguiente temporada.

“Se les recomienda mucho el número 03, 09 y 17. En colores: el amarillo y el rojo, usándolo más”, indicó.

“Estos cuatro signos van a traer suerte en cierre de negocios, sacarse un dinero, cambiar de auto. Esta alineación nos dice que vienen cambios positivos para ellos”, agregó.