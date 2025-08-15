Suscribirse

Gente

Mhoni Vidente reveló horóscopo de este viernes 15 de agosto para los 12 signos del zodiaco; auguró cambios inesperados

La pitonisa habló de lo que ocurrirá durante la jornada.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 12:23 p. m.
Mhoni Vidente soltó las predicciones para abril 2025
Mhoni Vidente soltó las predicciones para 2025 | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Mhoni Vidente se ha convertido en una de las astrólogas más reconocidas de las plataformas digitales, brillando con sus aciertos y proyectos. La latina conquistó con sus visiones y contenidos, alertando sobre sucesos que podrían marcar al mundo.

Sin embargo, en el tema de los horóscopos, para este viernes 15 de agosto de 2025, la famosa ha compartido sus predicciones para los doce signos del zodiaco, destacando que la jornada estará marcada por movimientos astrales que impulsarán cambios significativos.

La presencia de la Luna en fase creciente y la influencia combinada de Venus y Júpiter aportarán energía positiva para los asuntos amorosos, laborales y financieros, además de favorecer la toma de decisiones importantes.

Los Ángeles traen grandes mensajes para cada signo del zodiaco.
Las cartas traen grandes mensajes para cada signo del zodiaco. | Foto: Getty Images
Contexto: Según la astrología, estos son los cuatro signos más poderosos del zodiaco en el mes de agosto

Aries

La astróloga advierte que tendrá un día lleno de dinamismo. Es momento de tomar la iniciativa y no esperar a que las oportunidades lleguen por sí solas. Un proyecto que parecía estancado podría reactivarse. En el amor, habrá acercamientos sinceros.

Lo más leído

1. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
2. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
3. Aterrador vaticinio de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría al mundo; reveló lugar en el que ocurriría: “Va a ser fuertísimo”

Tauro

Encontrará en esta jornada la estabilidad que tanto ha buscado. Mhoni Vidente señala que será un día propicio para reorganizar las finanzas y planificar inversiones. En lo sentimental, una conversación profunda traerá claridad a una relación.

Géminis

El 15 de agosto será un día de comunicación efectiva y puertas abiertas. La pitonisa recomienda aprovechar la capacidad de persuasión para cerrar acuerdos y reconciliarse con alguien del pasado. Un viaje corto podría traer nuevas oportunidades.

Cáncer

Se sentirá más sensible y conectado con su entorno. La Luna le favorecerá para fortalecer lazos familiares y cuidar de su bienestar emocional. Mhoni sugiere no posponer conversaciones importantes que podrían sanar viejas heridas.

Leo

Con el Sol en posición favorable, brillará más que nunca. Será un día ideal para mostrar su talento y liderazgo. En lo económico, existe la posibilidad de un ingreso extra. En el amor, la pasión estará a flor de piel.

Virgo

Virgo tendrá claridad para tomar decisiones clave. Mhoni Vidente aconseja usar esta energía para cerrar asuntos pendientes, especialmente en el trabajo. La salud será un aspecto a cuidar, evitando el exceso de estrés.

Libra

Para Libra, Venus traerá equilibrio y encanto personal. La vidente augura un día de conexiones importantes que podrían abrir puertas en lo profesional y en lo afectivo. Es recomendable estar atento a invitaciones y propuestas.

Escorpio

Vivirá una jornada de revelaciones. Asegura que será un día perfecto para cortar con lo que no aporta y abrirse a nuevas oportunidades. En lo sentimental, un gesto inesperado podría reavivar una relación.

La conjunción lunar, a partir del 17 de julio, provocará importantes cambios en la vida de ciertos signos del zodiaco.
Los cambios que se desencadenarán a mitad de agosto | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sagitario

La energía de Júpiter favorecerá la expansión de proyectos y la llegada de buenas noticias. La celebridad recomienda no tener miedo a los cambios y actuar con confianza. En el amor, la sinceridad será clave para evitar malentendidos.

Capricornio

Tendrá un día productivo y enfocado. La astróloga sugiere aprovecharlo para trazar metas concretas y establecer alianzas estratégicas. La familia jugará un papel importante en una decisión relevante.

Acuario

Vivirá una jornada creativa y estimulante. La famosa predice que un cambio inesperado podría abrir nuevos caminos en el trabajo. En el amor, habrá encuentros que despierten emociones intensas.

Piscis

La influencia de Neptuno dará intuición y sensibilidad. Será un día para explorar su lado artístico y escuchar su voz interior. En lo personal, podría recibir un mensaje que cambie su perspectiva sobre una situación.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de Semana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horror en vivo: hombre es asesinado a tiros mientras su familia lo veía por Facebook

2. Cinco colombianos, incluidos firmantes del acuerdo de paz, fueron retenidos en la frontera por autoridades venezolanas

3. Grave accidente de tránsito en Bogotá: choque múltiple deja varias personas heridas en la Avenida Boyacá

4. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

5. Este artículo de moda se agota en minutos y ahora puede encontrarlo en Walmart antes de que desaparezca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni VidenteHoróscopo hoysignos del zodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.