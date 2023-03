Mhoni Vidente reveló que se comunicó con famoso cantante fallecido: ¿qué le dijo?

La famosa pitonisa aseguró que hay algo que no entiende del todo.

Mhoni Vidente se ha convertido en una de las pitonisas más famosas de América Latina. Se ha hecho reconocida por vaticinar eventos que han cambiado la historia contemporánea, por ejemplo, la muerte de la reina Isabel. Además, fue una de las adivinas que advirtió sobre el terremoto en México.

Mhoni Vidente afirmó que ocurriría un fuerte sismo en México. - Foto: Mhoni Vidente

Muchas de sus predicciones se han hecho realidad y tiene actualmente a gran parte de las personas en vilo porque hace unos meses habló sobre lo que sería el detonante para una tercera guerra mundial. Según ella esta se desataría muy pronto y sería por un incidente de tipo aéreo.

Ahora se volvió tendencia nuevamente en las redes sociales por una curiosa frase. Según ella, un artista que muchos creen que está muerto en realidad estaría vivo. Muchos recuerdan que el 28 de agosto del 2016 se dio a conocer la noticia de que uno de los íconos de la música latina había dejado de existir. Los medios de comunicación en México confirmaron que Juan Gabriel había fallecido.

El artista sufrió un infarto del miocardio dos días antes de presentarse en un concierto en Los Ángeles, en el marco de su gira ‘México es todo’. Desde el país azteca no daban fe de su muerte y lamentaron con profunda tristeza la partida de uno de sus artistas más representativos en el ámbito internacional. Unos meses después se generó un revuelo, pues empezaron a circular rumores de que este había fingido su muerte. Quien se encargó de divulgar esta noticia fue su exmánager, Joaquín Muñoz.

Cantante Juan Gabriel - Foto: Getty Images

La gente tomó al exrepresentante del divo de Juárez por loco. Pero ahora este rumor que él se encargó de divulgar reapareció luego de que la vidente cubana asegurara que el intérprete de temas como “Querida”, “Abrázame muy fuerte”, “La muerte del palomo” y “Amor eterno”, entre otros, se le apareció en sueños.

“Me van a decir loca, me van a decir de todo, pero mentirosa jamás, pero soñé a Juan Gabriel hace dos días, y lo vi muy claro en el sueño, por eso sale la carta de la templanza y se manifestaba muy real en el sueño. Yo tuve la fortuna de conocerlo en el 2015, allá en Santa Mónica, California. Me dijo, ‘Mhoni, no estoy muerto, yo sigo vivo, por favor, ayúdame, dile a la gente que sigo vivo, que necesito hacer algo”, dijo la famosa astróloga en medio de una de las secciones que suele hacer en sus redes sociales.

La vidente quedó bastante inquieta con lo que soñó. De algo que no tiene duda es de que este es un mensaje que está recibiendo ya sea del más allá, o realmente desde este plano terrenal. “Hay algo raro atrás del personaje de Juan Gabriel, atrás de la persona de Alberto Aguilera, algo está pasando atrás de él, tengo que estudiarlo bien, tengo que saber si realmente está vivo o no, cuál es su desesperación en el sueño o qué está tratando de decir para que la gente esté al pendiente de eso”, señaló la famosa vidente.

Mhoni Vidente se convirtió en una de las tarotistas y videntes más famosas de los medios internacionales. - Foto: YouTube: @CanalOficialMhonividente

Ahora nuevamente los fans del artista están a la espera de que se dé una reaparición, sus ilusiones otra vez están encendidas y sueñan con ver a Juan Gabriel nuevamente. Curiosamente unos días antes de que se anunciara la muerte de Alberto Aguilera, como era el nombre de pila del cantante, ella fue la que vaticinó su deceso.

“Veo otro cantante muy querido por todos los mexicanos, que fue cantante, actor. Fíjate que hasta se me rompe el alma, que veo que fallece ahora en el 2016. Yo lo veo cuando lo entierran”, expresó en su momento Mhoni.