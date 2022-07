‘Mi bebito fiu fiu’: el polémico origen de la canción que triunfa en TikTok

Foto: VCG via Getty Images

Con la llegada de las nuevas tecnologías y el auge de las redes sociales, las creaciones musicales están sobrepasando las fronteras digitales, pues estas se convierten en contenidos virales que se escuchan en cualquier rincón de internet y los usuarios los replican cientos de veces.

Una de las canciones tendencia que está siendo mencionada en varios escenarios y que triunfa en la aplicación china TikTok es ‘Mi bebito fiu fiu’, composición peruana que a un grupo de cibernautas les gusta, pero también hay quienes no soportan la melodía.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que el artista peruano Tito Silva se está llevando toda la atención por dicha composición, que parece una dedicatoria de amor.

A raíz del impacto y la influencia de la canción, el origen de la letra nació por una polémica en la que el expresidente de ese país, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, tiene mucho que ver.

Vizcarra dejó la presidencia de Perú en 2020; de hecho, ha tenido investigaciones respecto a su actuar político, pero una de las polémicas en las que más se vio involucrado tiene que ver con una infidelidad.

Mientras el peruano adoptaba el máximo rol de la nación, se filtraron unos mensajes de la aplicación de mensajería WhatsApp con Zully Pinchi, excandidata al Congreso. Lo curioso es que la conversación tenía palabras como “mi bebé”, “mi bebito” y “fiu fiu”, estas escritas por la mujer hacia el político y, a partir de ello, el productor y Dj Tito Silva tomó como referencia las declaraciones para crear la actual composición viral en TikTok.

Así las cosas, Silva tomó la iniciativa de ingeniar la pista, pero teniendo como referencia una adaptación llamada ‘Stan’ de Dido ft. Eminem, reconocido rapero y exponente del género.

Aunque ‘Mi bebito fiu fiu’ no es específicamente un rap, tiene melodías suaves que podrían llegar a funcionar como una dedicatoria de amor. Incluso, no solo se creó la letra y las melodías que la acompañan, sino que la voz que le da vida a la canción es de la artista Tefi C.

La composición ha tenido una acogida con diferentes puntos de vista, los cuales le han permitido expandirse por las plataformas de interacción social, crear un video musical -parodia- y realizar una interpretación en vivo.

Con millones de reproducciones y miles de videos en los que se escucha la interpretación musical peruana, Mi bebito fiu fiu está marcando tendencia y llegando a diversas naciones del mundo digital y artístico.

Entre las primeras estrofas de la viral canción se puede escuchar: “Caramelo de chocolate, empápame así. Como un pionono de vitrina, enróllame así. Con azúcar en polvo, endúlzame. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, Mi bebito fiu fiu…”

Video viral

Una pieza de video viral o tendencia musical es aquella que causa impacto en las audiencias. De acuerdo con el portal de Tecnología Fácil, la pieza audiovisual se convierte en viral si es reproducida miles de veces y se comparte en los diferentes canales de interacción social.

Al principio, muchos de los videos que se consideraron como una tendencia fueron de familias grabadas en su cotidianidad. Ahora, las redes sociales son vistas como una herramienta de trabajo, por lo que hacer que un fragmento se posicione es una buena estrategia de marketing digital.

Expertos en el tema explican que muchos contenidos tendencia no tienen un autor específico y se lanzan anónimamente, suelen compartirse primero entre los allegados o circulo más cercano y estos lo van esparciendo a sus redes de contacto hasta que influencia a una buena cantidad de público digital.

Asimismo, la creación de contenidos se convirtió en una fuente de ingresos extra para las organizaciones de diferentes tipos.