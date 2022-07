Video viral | Joven oriental probó arroz chino en Colombia y lanzó fuerte comentario

El asiático aseguró que esta preparación le causó bastante curiosidad y que no se veía “nada bien” el plato que le sirvieron.

El arroz es uno de los ingredientes más populares que tiene la gastronomía colombiana. Tanto así que cuenta con varios tipos de preparación y algunos de los platos más típicos del país lo llevan.

Una de las versiones más vendidas es la china, que hace referencia supuestamente a una de las comidas tradicionales del gigante asiático, por lo cual un creador de contenidos oriental decidió probarla esta semana.

Mediante una publicación en su cuenta de Tik Tok, el joven (identificado como Yuting) publicó un video en un restaurante colombiano en el Eje Cafetero. Asimismo, compartió con todos sus seguidores cómo le fue con esta preparación.

“En Colombia, aparentemente, hay una comida llamada arroz chino. Lo voy a probar”, manifestó el reconocido influenciador, mientras mostraba la fachada del establecimiento comercial.

El asiático, sin embargo, no pudo ocultar su molestia por la presentación que tenía el plato y puntualizó en la grabación que no le gustó para nada el sabor, puesto que para él estaba muy seco y salado.

“Ya puedo sentir que va a ser un desastre. Tengo miedo, no se ve para nada bien. Es muy salado y seco. Espero que nadie realmente piense que esto es comida china de verdad”, precisó inicialmente.

Luego, agregó: “Se llama arroz chino, pero no tenemos este tipo de arroz en China. No puedes llamar algo arroz chino y que no se parezca en nada a la comida de China. Ni siquiera un poquito”.

En el video, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que el joven no pudo acabarse la porción que le sirvieron y reiteró que no le gustó el sabor.

Cabe mencionar que Yuting lleva radicado en Colombia varios meses y ha visitado varias de las principales ciudades del país como Medellín, Bogotá, Santa Marta y Cartagena. Además, ha probado diferentes platos típicos de la gastronomía nacional.

“El bocadillo es bastante rico y también sabe bien con queso. El Chocoramo es una torta de chocolate normal, pero está muy bien. La aguapanela, que es una mezcla de azúcar morena, agua y limón, sabe bien. Sin embargo, la bebida que más me gustó es la gaseosa Colombiana”, indicó en otra grabación publicada en Tik Tok.

¿Cuáles son los tipos de arroz?

La Federación Nacional de Arroceros de Colombia compartió recientemente en su página web un artículo sobre las diferentes clases de arroz que existen y sus respectivas características.

De acuerdo con la institución, no hay una única forma de clasificarlos debido a que esto se puede hacer de muchas maneras. Además, indicó el procesamiento industrial al que sea sometido y sus cualidades físicas (color, forma y aroma).

El tradicional y más común es el arroz blanco, que es muy bien conocido por la mayoría de la población. Este goza de gran versatilidad y es el acompañante ideal de varios platos, pero los expertos aseguran que puede no ser la opción más saludable.

La Fundación Española de la Nutrición detalla finalmente que este grano ha sido por miles de años un ingrediente principal de la comida asiática. Se cree que desde hace más de cinco mil años el arroz está presente en la cocina china.