Miguel Varoni confesó tener tóxica obsesión por bajar de peso, pese a hacerse cirugía: “Me volví medio loco”

El famoso mencionó que no se deberían satanizar las cirugías y dejó ver que si se pueden hacer, hay que realizarlas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 4:40 p. m.
Miguel Varoni
Miguel Varoni habló de las cirugías | Foto: Instagram: @soyvaroni

La televisión colombiana tiene una gran variedad de actores y actrices que con el paso del tiempo han logrado tener una destacada carrera en la pantalla chica.

Dentro de esta gran lista destaca el actor Miguel Varoni, quien ha participado en reconocidas producciones como 'Pedro, el escamoso’, ‘Los victorinos’, ‘La potra zaina’, ‘Gallito Ramírez’, entre otras.

Miguel Varoni vuelve más escamoso que nunca.
Miguel Varoni vuelve más escamoso que nunca. | Foto: Caracol - Disney+

Desde hace un tiempo, Miguel dio nuevamente de qué hablar, pero no especialmente por un nuevo personaje o por su participación en alguna producción.

Miguel Varoni se volvió centro de comentarios por su extremo cambio físico, en el que mostró una delgadez muy notable, y por esto, muchas personas en redes sociales comenzaron a rumorar que estaba enfermo.

Miguel Varoni habló sobre obsesión que desarrolló por verse delgado

Recientemente, Varoni estuvo como invitado en el pódcast 'Ser 360′ de su cirujano de confianza, Alan Rodríguez, y fue allí donde confesó que su obsesión empezó a raíz de su cirugía bariátrica, pues quería verse más delgado aún.

El famoso actor dejó ver que este deseo se convirtió en algo tóxico que lo comenzó a afectar a nivel mental.

“Yo empecé a bajar (de peso) a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso y quería seguir bajando y no quería dejar de bajar . Se volvió como una enfermedad bajar de peso, me volví como medio loco con el tema, hasta que en un momento determinado un amigo me preguntó: ‘¿Usted se quiere morir?’“, reveló Varoni.

Miguel Varoni habló de la obsesión que desarrolló por verse delgado.
Miguel Varoni habló de la obsesión que desarrolló por verse delgado. | Foto: Instagram: @alangonzalezmd

Aunque este tema lo llevó a reflexionar muchas veces, llegó a la conclusión de que su felicidad aumentó por la intervención quirúrgica: “Yo no hubiera sido feliz si no me hubiese hecho la cirugía. A mí me gusta estar como estoy, me gusta sentirme bien”, dijo.

En medio de la charla, Miguel Varoni se tomó el espacio para enviar un mensaje a las personas que no se sienten conformes con su cuerpo y decirles que no deben satanizar las cirugías. Por el contrario, recalcó que si ven la necesidad y pueden arreglarse, lo hagan.

Miguel Varoni asegura que solo se necesita fuerza de voluntad y amor propio para dejar el cigarrillo.
Miguel Varoni reveló su pensamiento sobre las cirugías estéticas. | Foto: instagram

“Lo más importante es que no hay que tener dudas, si no se sienten cómodos con lo que tienen, arréglenselo que eso está bien. Pero lo más importante es que lo hagan de la mano de un profesional de la salud”, afirmó.

De igual forma y pese a los pensamientos tóxicos que tuvo en algún momento, el actor fue claro en enfatizar: “[...]Es muy importante no arriesgar la vida. La vida es una y hay que estar bien y cómodos, y si tenemos la posibilidad de mejorar, hay que hacerlo”, concluyó.

Noticias Destacadas

