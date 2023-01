Miss Medellín presumió que tenía lista su boleta para RBD y la banda no vendrá a Colombia

La famosa agrupación mexicana RBD, que revolucionó la industria del entretenimiento en los años 2000, terminó con la larga espera que tenían sus seguidores y confirmó esta semana que volverán a los escenarios a finales de 2023.

A través de las redes sociales, cinco integrantes de la banda anunciaron los países y las ciudades donde se presentarán con el Rebelde Tour. Sin embargo, revelaron que no vendrán a Colombia por el momento.

La banda se separó en 2008 luego del éxito que tuvo en todo el continente americano. - Foto: Instagram @rbd_musica

La cuenta oficial de RBD en español también compartió este jueves 19 de enero en la noche la fecha en la que se comenzarán a vender las entradas, las cuales tendrán diferentes precios dependiendo el país y la ciudad.

“Soy Rebelde Tour. La preventa se llevará a cabo del 24 al 26 de enero del presente año. La venta al público en general empezará el 27 de enero. Más detalles en @Soyrebeldetour”, precisó la página web de la agrupación.

Tras este anuncio, las plataformas digitales vieron memes y burlas en contra de los fanáticos de la banda en Latinoamérica cuyos países no están incluidos, incluyendo Colombia, y quedaron “con los crespos hechos”.

Una de las personalidades que más comentarios recibió fue Valeria Toro Giraldo, actual Miss Universe Medellín, quien en diciembre pasado presumió en Twitter que ya tenía lista la boleta para el concierto.

¿Ustedes pueden creer que anoche de regalo de cumpleaños me dieron la boleta para el concierto de RBD? Soy la mujer más feliz del universo y ni siquiera es mi cumpleaños aún”, escribió la modelo en aquel momento, cuando ni siquiera se había anunciado la gira.

Muchos internautas no la bajaron de sobreactuada y manifestaron que se apresuró en publicar el trino, mientras que otros mencionaron que a la persona que le prometió la entrada le tocará llevarla a otro país para cumplir con el obsequio.

Valeria Giraldo Toro recibió cientos de memes. - Foto: Twitter

Miss Universe Medellín se convirtió en tendencia luego del anuncio de la banda. - Foto: Twitter

Las burlas contra la modelo no se hicieron esperar en Twitter. - Foto: Twitter

Los seguidores de la reconocida banda mexicana no dudaron en comentar la publicación del anuncio oficial de su regreso, preguntado por qué no vendrían a Colombia, otros países de Latinoamérica y Europa.

“Pero cómo no van a incluir Colombia”; “Cómo que no van a venir a Ecuador”; “¿y los colombianos que somos? ¿Hijos de menos ‘mae’? Procura poner el punto rojo en Colombia o no espero nada”; “Colombia fue su primer concierto fuera de México, ingratos, no nos hagan esto”; “¿Y España? ¿Eslovenia? ¿Serbia? ¿Rumania? En Europa también estamos listos”; “Queremos al menos un puntito rojo”, fueron algunos comentarios que publicaron los fanáticos.

Rebelde Tour pasará principalmente por Estados Unidos, donde tiene programadas 21 presentaciones. En Latinoamérica solo tendrán cinco fechas, dos en Brasil y tres en México. Una noticia triste para todos los seguidores colombianos que esperaban con los brazos abiertos a los integrantes del grupo musical.

Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Houston, New York, Miami, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo son algunas de las principales ciudades donde RBD tocará sus grandes éxitos. El primer concierto se realizará el 25 de agosto y el último se llevará a cabo el primero de diciembre.

Estas son las ciudades que visitará RBD. - Foto: @rbd_musica

Cabe mencionar que varios medios especializados indicaron que lo más probable es que la agrupación mexicana haga una segunda gira en 2024, en la cual visitarían los países que no alcanzaron a incluir en las presentaciones de este año. Incluso, Anahí les pidió a sus seguidores en América Latina tener calma.

Los orígenes

RBD es un grupo de pop mexicano de la primera década de los 2000. Fue creada por Pedro Damián mientras se grababa la telenovela Rebelde, en la cual actuaron todos sus integrantes. Debido al éxito en pantalla, el 4 de octubre de 2004 formalizaron el grupo.

Los integrantes fueron Dulce María, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera. Su primer álbum se lanzó al mercado el mismo año del nacimiento de la agrupación, concretamente en noviembre. Después de eso, cada año publicaron álbumes hasta 2008. Nuestro amor en 2005, Celestial en 2006, Rebels (único en inglés) ese mismo año, Empezar desde cero en 2007 y cerrando con Para olvidarte de mí.

Fue tal el éxito de la agrupación, que fue nominada a los Grammy Latino en 2005 y 2006. Además, estuvo en el primer puesto de los Hot Latin Songs de Billboard. Debido a su acogida, durante los cuatro años de actividad, RBD realizó seis giras, llegando a México, Brasil, Colombia, Estados Unidos y España.

Finalmente, en 2008 y con la antesala del Tour del Adiós, la banda se separó. El principal fue el desgaste emocional y físico en la industria musical mexicana. Otra situación fue la búsqueda de independencia por parte de ellos.

Este 2023 la banda volverá, aunque sin uno de sus integrantes: Alfonso Herrera.