Modelo de OnlyFans Rachel Kaitlyn murió; no alcanzó a disfrutar la primera Navidad de su bebé

En las últimas horas se confirmó la muerte de la modelo británica de OnlyFans Rachel Mee, conocida como Rachel Kaitlyn. “Lamentablemente perdió la batalla contra las presiones del mundo”, contó Claire Robinson, una de sus amigas, por medio de una publicación en GoFundMe.

Al parecer, la joven de 25 años falleció el pasado domingo,18 de diciembre, sin embargo, hasta ahora no se han confirmado las causas.

Robinson también reveló que esta es la primera Nochebuena del hijo de Rachel. “Esta Navidad será la primera de Kyro y devastadoramente su mamá no estará allí, todos estamos muy tristes con esta devastadora noticia de cómo este mundo le ha fallado a una niña tan hermosa. Y cómo sintió que no tenía otra opción para no estar más aquí. Dejando atrás a su hermoso hijito, a quien adoraba con todo su corazón”, expresó.

Su amiga también aprovechó el sitio web para pedir ayuda y recaudar fondos para el futuro de Kyro, sostuvo: “solo para quitarle un poco de estrés a la familia de Rachel y ayudar de alguna manera. O incluso para darle a Kyro una pequeña ventaja en la vida recaudando algunos fondos en memoria de su hermosa mamá”, manifestó.

La modelo, además de haber sido muy popular en OnlyFans, tenía más de 43 mil seguidores en Instagram, red social en la que han lamentado su pronta partida.

OnlyFans: las 10 estrellas que más ganan

Los medios del mundo registran con asombro la bonanza económica que hay detrás de OnlyFans. “La plataforma con sede en Londres logró ganancias antes de impuestos de 374 millones de libras esterlinas el año pasado, frente a los 53 millones de libras esterlinas de 2020, mientras que los dos millones de “creadores” de contenido del sitio recaudaron casi 3.470 millones de libras esterlinas en 2021″, escribió el diario británico The Daily Mail.

Las sumas que reciben esas estrellas son enormes. El Daily Mail reportó un listado por ingresos.

1. Blac Chyna: 20 millones de dólares

2. Bella Thorne: 11millones de dólares

3. Cardi B: 9,34 millones de dólares

4. Tyga: 7,69 millones de dólares

5. Mia Khalifa: 6,43 millones de dólares

6. Erica Mena: 3,7million millones de dólares

7. Pia Mia: 2,22 millones de dólares

8. Safaree Samuels: 1,91 millones de dólares

9. Megan Barton Hanson: 1,06 millones de dólares

10. Jem Wolfie: 900.000 dólares de dólares

Un reportaje del prestigioso diario Financial Times había revelado las cifras de éxito de la compañía. El dueño de uno de estos rotundos éxitos, Leo Radvinsky, ha ganado 500 millones de dólares en los últimos dos años, debido a la creciente popularidad de la plataforma OnlyFans, para que trabajadores sexuales y celebridades, entre otros, vendan contenido directamente a sus seguidores, reporta ese medio.

En OnlyFans, aunque los usuarios pueden encontrar todo tipo de publicaciones relacionadas con temas de salud, alimentación o ‘fitness’, lo más popular es el material para adultos. En este, además de encontrar fotos, videos y transmisiones en vivo, los usuarios pueden tener contacto directo a través de chats con los creadores y pedirles contenido a su medida, lo que hace que se dé una experiencia de usuario más cercana y personalizada.

La compañía reveló los pagos que le ha hecho a un pornógrafo y empresario de internet ucraniano-estadounidense, propietario del negocio: 284 millones de dólares en 2021 y 233 millones este año “subrayan el crecimiento explosivo de OnlyFans durante la pandemia de coronavirus”. Radvinsky le compró la compañía a Tim Stokely en el año 2018.

El negocio es bueno también para los creadores de contenido. La plataforma funciona de la siguiente manera: luego de crear su cuenta y haber confirmado su mayoría de edad, con el respaldo de su documento de identidad, deberán introducir su información bancaria, sistema al cual la plataforma hará los pagos correspondientes. El portal se queda con el 20 % de las ganancias generadas y les transfiere a los creadores el 80 % restante.