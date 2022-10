Murió Andreina Carmona, bailarina y modelo venezolana que tenía cáncer

La bailarina y modelo venezolana, Andreina Carmona, falleció después de luchar contra un cáncer en el sistema linfático. En muchas ocasiones la joven había compartido detalles de su enfermedad; incluso, llegó a crear una campaña en GoFoundMe para recolectar fondos monetarios y así poder cumplir con cada uno de sus tratamientos asignados.

“Gracias a todos los que han ayudado con su granito de arena durante esta campaña, pero aún no es el final del camino”, hace parte del mensaje compartido en GoFoundMe.

Algunos de los tratamientos sometidos en contra del cáncer en el sistema linfático fueron invasivos y de alta complejidad, pero algunos de ellos no dieron resultados favorables en su mejoría.

“Todo el avance de mi linfoma en la parte mediastinal volvió a crecer y con aún más fuerza. Lo que lleva a mis doctores a evaluar una nueva línea de tratamiento un poco más invasiva y complicada.

En su momento, Andreina explicó que debía realizarse “una biopsia nuevamente en los ganglios para evaluar su nueva composición, una biopsia en la médula ósea para determinar no esté contaminada de enfermedad”. Además de que debía recibir “quimioterapias nuevas con medicamentos diferentes a los anteriores para reducir el cáncer”.

“Terminadas esas sesiones, deben realizarme el trasplante de medula ósea, primero recibiendo medicina por medio de un catéter, por 5 días, se extrae mi médula ósea, me colocan el nuevo ciclo de quimioterapia y a los días para recuperarme deben ponerme de nuevo mis células de la médula ósea más una transfusión de sangre. Este proceso es el más. costoso y complicado por su hospitalización que lleva de 21 a 28 días”, agregó en GoFoundMe.

Asimismo, señaló que debía ser sometida a chequeos con diferentes especialistas, como urólogo, ginecólogo, cardiólogo, dentista, otorrino y varios exámenes médicos y de laboratorio para aprobar el trasplante de medula ósea.

“Por eso una vez más recurro a ustedes, la única forma de salvarme es realizando este tratamiento, estaría valorado mi tratamiento en general unos 3.000.000 millones de pesos mexicanos o en su defecto 150.000 mil dólares. Sé que no es fácil, pero no quiero pensar que es imposible y no poder salvarme. Hoy nuevamente pido tu ayuda y todo lo que puedas sumar para seguir viviendo un día más”, concluyó Andreina.

Familiares, amigos y muchos de sus seguidores están de luto ante la triste noticia; también han aprovechado las redes sociales para dejarle un sentido mensaje destacando la gran persona que fue.

“Siempre serás luz y amor para todos nosotros. Gracias infinitas a las personas que apoyaron y estuvieron al pendiente de Andreina. Ahora vivirá en nuestros corazones por siempre. Gracias por cada oración, por cada mensaje, por cada granito de arena que aportaron para que ella pudiera llegar hasta donde llegó y desde el cielo sé que está eternamente agradecida con cada uno de ustedes”, “Ella amaba la vida, el arte, el baile, la música, y es por eso que debemos recordarla con una sonrisa y esa chispa que la caracterizaba, te agradecemos todas las bellas memorias que nos dejas” y “El camino más largo es el de la cabeza al corazón. Baila y brilla eternamente Andreina como solo tú sabías hacerlo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron algunos de sus seguidores.

¿Qué es y síntomas del cáncer linfático?

El linfoma es un tipo de cáncer del sistema linfático, que es parte de la red del organismo que combate los gérmenes; comprende los ganglios linfáticos (glándulas linfáticas), el bazo, el timo y la médula ósea, afectándolas, así como otros órganos del cuerpo.

El mejor tratamiento para cada caso dependerá del tipo y de la gravedad del linfoma. El tratamiento contra el linfoma puede comprender quimioterapia, medicamentos de inmunoterapia, radioterapia, un trasplante de médula ósea o alguna combinación de estos.