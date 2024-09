Murió colombiana que luchó por varios años contra el cáncer; celebró su último cumpleaños antes de fallecer: “Era mi tiempo”

“Me quedan unas semanas aquí con ustedes (no me digan que la última palabra la tiene Dios) porque lo tengo más que claro y sé que está es su última palabra porque Dios y la vida han sido benévolos y complacientes conmigo. Le pedí calidad de vida y hasta el día de hoy la he tenido, le pedí, que el día que me empezaran los dolores ya era mi tiempo de irme y así ha sido”, apuntó.