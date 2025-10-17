El pasado 14 de octubre, Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, una periodista reconocida en Ibagué, sufrió un fuerte accidente de tránsito y al ser remitida por urgencias, los médicos del centro asistencial Clínica Medicadiz habían confirmado que se encontraba en delicado estado de salud.

Según los reportes, la mujer se encontraba conduciendo su motocicleta cuando colisionó contra un taxi en la vía y, al parecer, el impacto provocó que cayera en el pavimento, generándole graves lesiones en el cuerpo y la cabeza.

La información fue compartida por El Nuevo Día, medio local de la ciudad de Ibagué, donde afirmaron que, debido al choque, sufrió un trauma craneoencefálico severo y, desde su llegada al centro médico, permanecía bajo observación, luchando por su vida en cuidados intensivos.

Sin embargo, este viernes, El Irreverente, medio en el que trabajaba la comunicadora social, anunció el fallecimiento de su compañera y recordó las cualidades por las que se destacó en su labor.

“Dayanna fue una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación. Se destacó por su manera única de narrar las noticias a través de videos, donde combinaba cercanía, claridad y sensibilidad para conectar con la gente. Su pasión por informar y su carisma natural la convirtieron en una de las voces más queridas de la reportería local”, escribieron.

Versión del taxista involucrado

Según El Nuevo Día, antes del fallecimiento de la joven, el conductor del vehículo involucrado en el accidente manifestó que el vidrio del taxi se encontraba empañado por las fuertes lluvias, así que decidió “orillarse para limpiarlo”.

Al momento en el que el Fernando se estacionó, aseguró recibir un fuerte impacto en la parte trasera y al bajarse se percató de lo sucedido, situación que, según él, le generó susto y tensión porque anteriormente no le había sucedido.

“El carro estaba orillado. Fue algo para mí muy difícil”, comentó el taxista, agregando que pudo ser el clima lo que causó se le nublara la vista a la ibaguereña y fuera esa la causa principal.

También mencionó que Dayana no tenía el casco puesto y este “quedó a la mitad de la carretera”, por lo que analizó que probablemente Dayana no lo tenía asegurado y, luego del impacto, este elemento de seguridad “voló”.