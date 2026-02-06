Murió exparticipante de ‘La Voz’ tras fatal ataque mientras dormía en su casa; revelaron detalles

La Voz es uno de los programas de talento musical con mayor número de versiones en todo el mundo, pues a través del mismo, miles de personas han cambiado su vida y han dado a conocer sus capacidades vocales frente a algunas de las estrellas más importantes de la industria.

En redes sociales, especialmente en plataformas de video como YouTube, este tipo de audiciones se hacen virales y acumulan millones de reproducciones, influyendo en la popularidad de los concursantes.

Este fue el caso de Ifunanya Nwangene, quien llegó al concurso en el año 2021 y enamoró al público al interpretar Take A Bow en su audición a ciegas. Sin embargo, los primeros días de febrero sus seguidores recibieron una lamentable noticia, pues la mujer de 26 años fue atacada por una serpiente mientras se encontraba descansando en su hogar.

Pese a que la artista nigeriana hizo todo lo posible por buscar ayuda con el fin de salvar su vida, las heridas fueron demasiado graves y falleció, dejando consternado a su público.

La noticia de su deceso fue confirmada por Sam Ezugwu, conocido por ser el director musical del Sam Ezugwu, grupo en el que la mujer hacía parte como una de las voces soprano, con quien además tenía una relación de amistad bastante cercana.

“Era una estrella en ascenso que estaba a punto de mostrar su increíble talento al mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu”, escribió el hombre por medio de sus redes sociales, en el marco de su despedida.

¿Qué detalles se conocen detrás de su muerte?

Según informó BBC África, Ifunanya Nwangene se encontraba durmiendo en su hogar y en medio de su descanso se despertó al sentir una fuerte mordedura. En medio de la angustia, la mujer se trasladó de urgencia a un hospital cercano. No obstante, en el lugar no se encontraba el medicamento necesario para controlar este tipo de ataques y contrarrestar el veneno que recibió por parte del animal.

En consecuencia, fue llevada a otra clínica. Sin embargo, debido a la gravedad de la situación y pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, perdió la vida en medio de los procedimientos.

Posteriormente, luego de que algunas personas de su círculo social ingresaran a la casa de Ifunanya Nwangene, se encontraron dos serpientes dentro del lugar.

Su equipo de trabajo dejó saber por medio de las redes sociales que lamentan lo ocurrido, pues Ifunanya Nwangene se encontraba atravesando uno de los mejores momentos de su carrera e incluso estaba trabajando en los preparativos de su primer concierto como solista. Además de importantes colaboraciones con otras estrellas de la música.