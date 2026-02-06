Gente

Murió exparticipante de ‘La Voz’ tras fatal ataque mientras dormía en su casa; revelaron detalles

Ifunanya Nwangene llegó al concurso en el año 2021 y enamoró al público al interpretar ‘Take A Bow’ en su audición a ciegas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

6 de febrero de 2026, 2:51 p. m.
Ifunanya Nwangene, exconcursante de ‘La Voz Nigeria’.
Ifunanya Nwangene, exconcursante de ‘La Voz Nigeria’. Foto: La voz - Instagram @nanyah_music

La Voz es uno de los programas de talento musical con mayor número de versiones en todo el mundo, pues a través del mismo, miles de personas han cambiado su vida y han dado a conocer sus capacidades vocales frente a algunas de las estrellas más importantes de la industria.

En redes sociales, especialmente en plataformas de video como YouTube, este tipo de audiciones se hacen virales y acumulan millones de reproducciones, influyendo en la popularidad de los concursantes.

Este fue el caso de Ifunanya Nwangene, quien llegó al concurso en el año 2021 y enamoró al público al interpretar Take A Bow en su audición a ciegas. Sin embargo, los primeros días de febrero sus seguidores recibieron una lamentable noticia, pues la mujer de 26 años fue atacada por una serpiente mientras se encontraba descansando en su hogar.

Pese a que la artista nigeriana hizo todo lo posible por buscar ayuda con el fin de salvar su vida, las heridas fueron demasiado graves y falleció, dejando consternado a su público.

Gente

¿Quién es Karola Alcendra? La nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ que ocupará el lugar de Johanna Fadul

Gente

Presentadora de ‘Buen día, Colombia’ habló de problemas que afronta y de por qué llegó al psiquiatra: “Ansiedad, angustia, zozobra”

Gente

Sale a la luz ‘Dime que sí’, canción inédita de Yeison Jiménez; fue su última grabación

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy viernes, 6 de febrero

Gente

Aída Victoria Merlano acusó a Juliana Calderón de “colgarse de la fama de un muerto”, por atacarla tras homenaje a Yeison Jiménez

Gente

Horóscopo para este viernes 6 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Se conocen los primeros finalistas del ‘Desafío Siglo XXI’: Gamma lleva la delantera

Gente

Destapan detalle tras muerte del exmánager de Diomedes Díaz; llamó a su hija y quedó expuesta situación

Deportes

Murió futbolista durante partido: ritual de magia negra, principal hipótesis; hizo algo que llamó la atención antes de desplomarse

Deportes

Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

La noticia de su deceso fue confirmada por Sam Ezugwu, conocido por ser el director musical del Sam Ezugwu, grupo en el que la mujer hacía parte como una de las voces soprano, con quien además tenía una relación de amistad bastante cercana.

“Era una estrella en ascenso que estaba a punto de mostrar su increíble talento al mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu”, escribió el hombre por medio de sus redes sociales, en el marco de su despedida.

YouTube video vr4oRqSQtUw thumbnail

¿Qué detalles se conocen detrás de su muerte?

Según informó BBC África, Ifunanya Nwangene se encontraba durmiendo en su hogar y en medio de su descanso se despertó al sentir una fuerte mordedura. En medio de la angustia, la mujer se trasladó de urgencia a un hospital cercano. No obstante, en el lugar no se encontraba el medicamento necesario para controlar este tipo de ataques y contrarrestar el veneno que recibió por parte del animal.

En consecuencia, fue llevada a otra clínica. Sin embargo, debido a la gravedad de la situación y pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, perdió la vida en medio de los procedimientos.

Posteriormente, luego de que algunas personas de su círculo social ingresaran a la casa de Ifunanya Nwangene, se encontraron dos serpientes dentro del lugar.

Su equipo de trabajo dejó saber por medio de las redes sociales que lamentan lo ocurrido, pues Ifunanya Nwangene se encontraba atravesando uno de los mejores momentos de su carrera e incluso estaba trabajando en los preparativos de su primer concierto como solista. Además de importantes colaboraciones con otras estrellas de la música.

Más de Gente

Quién es Karola Alcendra, la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’

¿Quién es Karola Alcendra? La nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ que ocupará el lugar de Johanna Fadul

Buen día, Colombia: presentadores del matutino de RCN

Presentadora de ‘Buen día, Colombia’ habló de problemas que afronta y de por qué llegó al psiquiatra: “Ansiedad, angustia, zozobra”

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.

Sale a la luz ‘Dime que sí’, canción inédita de Yeison Jiménez; fue su última grabación

Ifunanya Nwangene, exconcursante de ‘La Voz Nigeria’

Murió exparticipante de ‘La Voz’ tras fatal ataque mientras dormía en su casa; revelaron detalles

Niño Prodigio

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy viernes, 6 de febrero

Aída Victoria Merlano y Juliana Calderón tuvieron cruce de palabras por tema relacionado al accidente donde murió Yeison Jiménez

Aída Victoria Merlano acusó a Juliana Calderón de “colgarse de la fama de un muerto”, por atacarla tras homenaje a Yeison Jiménez

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo para este viernes 6 de febrero, según Nana Calistar

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Se conocen los primeros finalistas del ‘Desafío Siglo XXI’: Gamma lleva la delantera

Teo Gutiérrez sorprende al lanzarse como cantante

¿Cantante de champeta?: el debut musical de Teófilo Gutiérrez que promete ser el himno del Carnaval 2026

La casa de los famosos 3 tendrá un nuevo participante en el set.

Nuevo habitante confirmado: ‘La casa de los famosos’ ya le tiene reemplazo a Johanna Fadul

Noticias Destacadas