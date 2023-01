Murió Jeff Beck, considerado uno de los mejores guitarristas en la historia de la música

A sus 78 años, Jeff Beck aún era considerado uno de los “dioses de la guitarra” por su increíble habilidad con sus dedos en diferentes versiones del que sería uno de los instrumentos esenciales en el género del rock.

Esto lo puso en el radar musical mundial desde los años sesenta, década en la que empezó a demostrar que no era un guitarrista cualquiera, pues sus solos mostraban una combinación de notas que nunca se habían integrado antes.

Lamentablemente, hoy se apagó la vida del talentoso inglés a causa de una “repentina meningitis bacteriana”, dice el comunicado que sus representantes difundieron en la noche del miércoles 11 de enero, hora de Inglaterra, sin mencionar en qué lugar estaba el músico a la hora de su deceso, ni revelar más detalles de cómo serán las exequias de Beck.

Jeff Beck toca en el ARMS Charity Concerts el 8 de diciembre de 1983 en New York City. Foto: Bill Tompkins/Getty Images. - Foto: Getty Images

De inmediato, no se hicieron esperar los mensajes de condolencias de sus colegas, con quienes compartió escenarios durante décadas.

“Jeff era una persona tan agradable y un guitarrista icónico y genial, nunca habrá otro Jeff Beck”, trinó Tony Lommi, guitarrista de Black Sabbath. Por su parte, el legendario Joe Perry, guitarrista principal de Aerosmith, ya le había dicho a The Rolling Stone en 2010 que “Jeff Beck es el mejor guitarrista del planeta. Está cabeza, manos y pies por encima de todos los demás, con el tipo de talento que solo aparece una vez cada una o dos generaciones”.

Beck llegó al mundo el 24 de junio de 1944 en Wallington, Londres, bajo el nombre de Geoffrey Arnold Beck, quien desde muy temprana edad demostró su gusto por la música y más por el poder crearla a través de varios instrumentos musicales, siendo la guitarra su preferido.

En su adolescencia, ya escuchaba a exponentes del nivel de Les Paul, BB King o Cliff Gallup, haciendo su entrada a géneros como el blues y el rock & roll.

Una de las anécdotas más significativas de la vida de Beck es la que contó The Guardian sobre cómo consiguió su primera guitarra eléctrica. El adolescente fue a una tienda musical para adquirir su primer instrumento a cuotas, con muchas dificultades para conseguir cada uno de los pagos, luego de intentar persuadir sin éxito a los encargados de dicha tienda para que le alquilaran el instrumento.

Jeff Beck en el Montreux Jazz Festival 2022 el 14 julio de 2022. Foto: Lionel FLUSIN/Gamma-Rapho via Getty Images. - Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Dichas personas se dieron cuenta de la gran dificultad que significaba para el futuro músico pagar por su instrumento y tomaron la decisión de condonarle el resto de la deuda que le faltaba, cultivando así un sentimiento de humildad, amor y éxito a Beck a través de su música, que décadas después demostró por todo el mundo con sus increíbles shows.

Estando aún en la escuela, Jeff quiso empezar a incursionar en el mundo de las bandas, logrando ser parte de grupos como Screaming Lord Sutch and The Savages y eventualmente empezó a coger fama, al punto de hacerse amigo del también legendario guitarrista Jimmy Page.

Sin embargo, fue en solitario años después que descrestó con su álbum Truth, donde aparecen nombres como Rod Stewart, Ronnie Wood y Micky Waller.

Se dice que Jeff tuvo ofertas de unirse a bandas tan legendarias como Pink Floyd reemplazando a Syd Barrett y The Rolling Stones como reemplazo, luego de la muerte, de Brian Jones, pero Beck decidió seguir dando sus tonadas de forma individual, uniendo su talento al de artistas de la talla de Luciano Pavarotti, Macy Gray, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May, Cyndi Lauper, Wynonna Judd, Buddy Guy y Johnny Depp.

Jeff Beck y Johnny Depp en el SiriusXM's Town Hall con Steven Van Zandt. Foto: Noam Galai/Getty Images for SiriusXM. - Foto: Getty Images for SiriusXM

“Me gusta el elemento de caos en la música. Esa sensación es lo mejor que hay, siempre que no haya demasiado. Tiene que estar en equilibrio. Acabo de ver el Cirque du Soleil y me pareció un completo caos organizado… Si pudiera convertir eso en música, no está muy lejos de lo que sería mi objetivo final, que es deleitar a la gente con caos y belleza al mismo tiempo”, declaró Beck a Guitar World en 2014.

Q.D.E.P.