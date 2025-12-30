Murió la periodista Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy: esta es la enfermedad que padeció

La periodista estadounidense Tatiana Schlossberg, nieta del presidente John F. Kennedy, murió de cáncer a los 35 años, informó su familia este martes, 30 de diciembre.

Schlossberg era reportera de ciencia y medio ambiente para el New York Times y padecía una leucemia aguda.

“Nuestra hermosa Tatiana murió esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, escribió su familia en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la Fundación de la Biblioteca JFK.

Schlossberg escribió sobre su diagnóstico con Leucemia Mieloide Aguda, en mayo de 2024, en un conmovedor ensayo para The New Yorker publicado en noviembre.

“En las últimas pruebas médicas, mi médico me dijo que quizá me quedaba un año de vida”, escribió. “Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyas caras viven permanentemente bajo mis párpados, no se acordarían de mí”.

Schlossberg publicó artículos en reconocidos medios como The Atlantic y Vanity Fair. En 2019 escribió el premiado libro ‘Consumo invisible: el impacto ambiental que no sabes que tienes’.

Hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, la sobreviven su esposo, George Moran, y sus dos hijos.

Sus seguidores se pronunciaron en redes sociales al conocer la noticia

A través de la sección de los comentarios, miles de personas se manifestaron por lo ocurrido y compartieron diversas reacciones y mensajes dirigidos a los familiares de la fallecida periodista.

“Mis condolencias. Su artículo sobre enfrentarse a la muerte es uno de los mejores. Sé que ayudará a una innumerable cantidad de personas”; “Qué desgarrador, estoy orando por toda su familia”; “Enviando todo nuestro amor a la familia y los amigos de Tatiana. Ella estará siempre en nuestros corazones”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Qué es la leucemia mieloide aguda?

De acuerdo con Medline Plus, un portal especializado en información médica, la leucemia mielógena aguda, también conocida como leucemia mieloide aguda, es un tipo de cáncer de la sangre y la médula ósea que se caracteriza por su rápida progresión.

En este tipo de leucemia, la médula ósea comienza a producir mieloblastos anormales, un tipo de glóbulo blanco inmaduro que no cumple adecuadamente su función.

Además, estas células defectuosas pueden desplazar a las células sanas encargadas de producir glóbulos rojos y plaquetas, lo que puede derivar en anemia, infecciones frecuentes y sangrados con facilidad.

*Con información de AFP.