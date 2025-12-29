Murió Melanie Watson, actriz que padecía osteogénesis imperfecta y brilló en Hollywood por su participación en ‘Blanco y Negro’

Recientemente se dio a conocer que la famosa actriz Melanie Watson Bernhardt, reconocida por su papel en Blanco y Negro (Diff’rent Strokes), falleció el pasado viernes 26 de diciembre a la edad de 57 años, según confirmó su familia a TMZ.

Fue directamente su hermano quien le comunicó al medio de Estados Unidos que Melanie estaba ingresada en la clínica debido a unos problemas de sangrado, que eran producto de su enfermedad de base: osteogénesis imperfecta, con la cual nació y la hacía propensa a sufrir fracturas en su cuerpo.

Robert afirmó que si bien los médicos hicieron todo por tratar de salvarle la vida, la actriz tuvo una gran suerte al vivir tanto tiempo con esta condición.

Melanie Watson interpretó en Diff’rent Strokes a Kathy Gordon y participó en cuatro de los 189 episodios del programa, último en el que participó antes de retirarse.

El personaje que Watson interpretó fue el de una niña optimista y decidida que aparecía de forma recurrente en Arnold.

Su papel estuvo presente en episodios entre la tercera y la sexta temporada, y acompañaba a Arnold, el cual era interpretado por Gary Coleman.

El hecho de interpretar a Kathy Gordon le permitió formar parte de algunos de los capítulos más recordados de esta serie en aquellos años.

¿Hay una maldición en el ‘cast’ de ‘Blanco y Negro’?

Este sitcom de los años 80 hizo reír a millones de personas, pero se ha ubicado bajo una nube negra en la que varios de sus actores han tenido tragedias personales, muertes tempranas y carreras profesionales que no funcionaron.

En cuanto a fallecimientos, aparte del de Melanie Watson, está en el de Dana Plato, quien le daba vida a Kimberly. Esta actriz murió en el año 1999 a los 34 años luego de tener una intoxicación por medicinas.

De igual forma, el protagonista Gary Coleman, murió en el año 2010 a los 42 años, tras sufrir una hemorragia cerebral luego de tener una caída.

A los anteriores, se sumaron Dixie Carter, que murió también en 2010; Conrad Bain, en 2013; Charlotte Rae, en 2018; Nedra Volz, en 2003 y Mary Ann Mobley, en 2014.

La supuesta maldición no solamente hace referencia a los fallecimientos, sino también a las carreras profesionales en la actuación que no vieron la luz. Para dar un ejemplo está el de Todd Bridges (Willis), quien atravesó un complejo momento de consumo de sustancias psicoactivas durante años en plena fama.