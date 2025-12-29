Gente

Murió Melanie Watson, actriz que padecía osteogénesis imperfecta y brilló en Hollywood por su participación en ‘Blanco y Negro’

Fue su hermano quien confirmó la noticia a medios estadounidenses.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

29 de diciembre de 2025, 7:11 p. m.
Murió la actriz Melanie Watson a los 57 años.
Murió la actriz Melanie Watson a los 57 años. Foto: X: @TMZ

Recientemente se dio a conocer que la famosa actriz Melanie Watson Bernhardt, reconocida por su papel en Blanco y Negro (Diff’rent Strokes), falleció el pasado viernes 26 de diciembre a la edad de 57 años, según confirmó su familia a TMZ.

Fue directamente su hermano quien le comunicó al medio de Estados Unidos que Melanie estaba ingresada en la clínica debido a unos problemas de sangrado, que eran producto de su enfermedad de base: osteogénesis imperfecta, con la cual nació y la hacía propensa a sufrir fracturas en su cuerpo.

Robert afirmó que si bien los médicos hicieron todo por tratar de salvarle la vida, la actriz tuvo una gran suerte al vivir tanto tiempo con esta condición.

Melanie Watson interpretó en Diff’rent Strokes a Kathy Gordon y participó en cuatro de los 189 episodios del programa, último en el que participó antes de retirarse.

Gente

‘Influencer’ Melissa Mae Carlton perdió a dos de sus hijas en poco más de un año: esta es su desgarradora historia

Gente

Ellos serían los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos 3’; hay varios actores

Gente

Natalia París confesó que el tarot le reveló los “cachos” del ‘Gato’ Baptista: “Con el mismo tarot que él me regaló”

Gente

Novia de Alejandro Sanz dejó pista que revela si terminó o no con el cantante; se mantuvo esquiva, pero lanzó dardo

Gente

Horóscopo para este lunes 29 de diciembre de 2025: predicciones de Nana Calistar para este día

Gente

Silvestre Dangond, tras varios intentos, canceló su concierto en la Feria de Cali; abandonó desde la tarima: “No puedo seguir”

Gente

El susto que nadie esperaba: la angustia que vivieron Silvy Araujo y su bebé antes de conocer la verdad

Deportes

¿Qué se sabe de la muerte del técnico del Valencia femenino B junto a su 3 hijos menores de edad?

Gente

Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Gente

Hermana de Jessica Cediel se fue en contra de Tuti Vargas y respondió a las críticas tras la muerte de su padre

El personaje que Watson interpretó fue el de una niña optimista y decidida que aparecía de forma recurrente en Arnold.

Su papel estuvo presente en episodios entre la tercera y la sexta temporada, y acompañaba a Arnold, el cual era interpretado por Gary Coleman.

El hecho de interpretar a Kathy Gordon le permitió formar parte de algunos de los capítulos más recordados de esta serie en aquellos años.

¿Hay una maldición en elcast’ de ‘Blanco y Negro’?

Este sitcom de los años 80 hizo reír a millones de personas, pero se ha ubicado bajo una nube negra en la que varios de sus actores han tenido tragedias personales, muertes tempranas y carreras profesionales que no funcionaron.

En cuanto a fallecimientos, aparte del de Melanie Watson, está en el de Dana Plato, quien le daba vida a Kimberly. Esta actriz murió en el año 1999 a los 34 años luego de tener una intoxicación por medicinas.

De igual forma, el protagonista Gary Coleman, murió en el año 2010 a los 42 años, tras sufrir una hemorragia cerebral luego de tener una caída.

A los anteriores, se sumaron Dixie Carter, que murió también en 2010; Conrad Bain, en 2013; Charlotte Rae, en 2018; Nedra Volz, en 2003 y Mary Ann Mobley, en 2014.

La supuesta maldición no solamente hace referencia a los fallecimientos, sino también a las carreras profesionales en la actuación que no vieron la luz. Para dar un ejemplo está el de Todd Bridges (Willis), quien atravesó un complejo momento de consumo de sustancias psicoactivas durante años en plena fama.

Mas de Gente

Muere la hija de la influencer Melissa Mae Carlton, a tan solo un año de haber perdido su hija mayor.

‘Influencer’ Melissa Mae Carlton perdió a dos de sus hijas en poco más de un año: esta es su desgarradora historia

Murió la actriz Melanie Watson a los 57 años.

Murió Melanie Watson, actriz que padecía osteogénesis imperfecta y brilló en Hollywood por su participación en ‘Blanco y Negro’

Johanna fadul

Ellos serían los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos 3’; hay varios actores

Natalia París, ícono del modelaje y de la escena de la música electrónica en Colombia, se prepara para otro gran desafío: su participación en el Festival Soulstice Dance 2025, el encuentro musical que tendrá lugar el 12 y 13 de diciembre en Santa Marta.

Natalia París confesó que el tarot le reveló los “cachos” del ‘Gato’ Baptista: “Con el mismo tarot que él me regaló”

Candela Márquez soltó pista sobre si realmente terminó su relación con el cantante Alejandro Sanz.

Novia de Alejandro Sanz dejó pista que revela si terminó o no con el cantante; se mantuvo esquiva, pero lanzó dardo

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo para este lunes 29 de diciembre de 2025: predicciones de Nana Calistar para este día

El cantante se acordó de la tensa situación que hay en Venezuela.

Silvestre Dangond, tras varios intentos, canceló su concierto en la Feria de Cali; abandonó desde la tarima: “No puedo seguir”

Silvy Araujo compartió con sus seguidores el susto que vivió con su bebé tras un falso diagnóstico médico.

El susto que nadie esperaba: la angustia que vivieron Silvy Araujo y su bebé antes de conocer la verdad

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.

“Con fe y amor intactos”: el mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia que tocó corazones

Andrés Altafulla desmintió rumores de reconciliación con Rochy y reavivó comentarios sobre Karina García.

Video en el que Altafulla aclara rumores con Rochy y revive la polémica por Karina García

Noticias Destacadas