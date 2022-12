“Nadie le quitó nada a nadie”, Sebastián Caicedo vuelve a recibir a su perro Capuchino

La separación de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos ha sido una de las más resonadas en 2022, más cuando este ha sido un año en el que muchos famosos han decidido terminar sus relaciones sentimentales, como Shakira con Piqué, Melissa Martínez con Matías Mier, Carolina Cruz con Lincoln Palomeque y la lista sigue, pues el desamor fue una constante en la farándula nacional e internacional.

Sebastián y Carmen han sobrellevado su ruptura con mucha diplomacia y cariño y desde ellos solo han salido elogios y mensajes de gratitud para el otro, independientemente que ya no estén juntos, aunque la barranquillera a veces se descacha y se muestra en sus historias escuchando canciones despechadas. Aún así, los dos han cumplido a cabalidad con lo que pactaron a la hora de decirle “no más” a su amor y uno de los últimos detalles que faltaba finiquitar puso a hablar a todos los fans de la expareja.

Se trata de su mascota Capuchino, un perro Sabueso fino colombiano que en principio llegó al hogar de la pareja por petición de Sebastián en un contexto de la adquisición y construcción de una finca. Dicha mascota los acompañó hasta la ruptura y cuando esta sucedió, la expareja acordó que el animal se quedaría con Carmen mientras Caicedo lograba organizar las tantas cosas que un “nuevo soltero” tiene que cuadrar.

Ahora, Sebastián ya está listo para recibir a su mascota y Villalobos cumplió su promesa, enviando a Capuchino a los brazos de su exesposo y así queda saldado un compromiso más entre los dos. “Estoy segurísima que vas a ser aún más feliz. Siempre serás mi bebé grandote, mi capu alias Juan Carlos, ¡Aquí siempre tendrás otra familia!”, declaró la actriz en sus redes cuando dejó ir a su mascota.

Sin embargo, muchos fanáticos de la barranquillera atinaron a decir que el actor le había quitado al animal, asunto que él quiso atajar de raíz para finalizar el año sin rumores, chismes malintencionados o mentiras. “Cuando pasó lo que pasó yo tuve que organizar muchísimas cosas, Carmen se quedó con Capu por ese tiempo, pero como ella misma les contó, en nuestro acuerdo ella me lo iba a regresar, pero eso no significa que ella no pueda verlo, al contrario puede verlo las veces que pueda… ¿Por qué aclaro esto?, porque es que han llegado muchas preguntas, me parece importante terminar el año con la verdad con lo que es para que no haya mala información, nadie le está quitando nada a nadie, esto fue un acuerdo desde el amor que hubo, que hay y que siempre estará”, afirmó el actor en las historias de sus redes sociales.

“Amor fiel e incondicional 🐕🤎”, escribió Sebastián en su perfil oficial de Instagram, donde publicó un álbum de cuatro fotos junto a Capuchino, quien se ve feliz de estar de nuevo con su papá. Dicho post ya acumula más de 43 mil likes y una seguidilla de mensajes en la sección de comentarios como: “Eso es amor del bueno, papi”, “La verdad es que Capuchino está más feliz con su padre. Aunque Carmen lo ha cuidado bien. Él debe estar con Sebastián”, “Ambos son los mejores padres de Capu”, “Recuperó a su compañero fiel de verdad, que se aman a los perritos SEBASTIÁN”, “Pronto vas a conseguir una persona con ese amor puro fiel e incondicional. Te lo mereces!!!!❤️”, “No lo deje sólito... Cuídelo mucho” y “hermoso, los dos se nota la felicidad de ambos”, entre muchos más.

Por el momento queda esperar si la pareja aún tiene algún asunto que los una o, por el contrario, si ya cada uno volverá a apostarle al amor por separado.