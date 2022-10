“No se lo deseo a nadie”: Sebastián Caicedo habló de lo que ha vivido en los últimos meses

Sebastián Caicedo quedó en el centro de distintas noticias en los medios nacionales, debido al anuncio de su separación con Carmen Villalobos, quien confirmó la ruptura amorosa a través de un video en redes sociales. La pareja, tras más de diez años en unión, decidió tomar caminos distintos y rehacer sus vidas por aparte, concentrándose en sus carreras y sus proyectos laborales.

En medio del auge que tomó el tema meses atrás, las miradas se posaron en los cambios que hicieron cada uno de los actores en sus realidades, limitándose al momento de hablar sobre los aspectos personales y sentimentales. Ambos colombianos se mantuvieron en silencio y únicamente se dedicaron a compartir reflexiones o mensajes emotivos.

No obstante, recientemente, Sebastián Caicedo llamó la atención al abrir las puertas de su corazón y de su intimidad, revelando cómo se encuentra en el momento y cómo se ve a futuro. El actor concedió una entrevista a People en Español y se sinceró sobre lo que atravesó en los últimos meses.

De acuerdo con lo que mencionó la celebridad internacional, en la actualidad desea verse en una nueva relación, tal vez con hijos y una familia sólida, dejando al aire los acontecimientos que lo puedan sorprender. El colombiano apuntó que el amor más grande que tenía ahora era por Dios, quien lo llevó a salir adelante y superar los inconvenientes complejos.

“Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad. Toda la vida he sido muy espiritual, el ser humano se acuerdo de Dios cuando pasan momentos complicados. Después de este proceso que tuve este año tenía dos caminos: refugiarme en Dios o la vida mundana, pero me fui por lo primero”, señaló el artista en la entrevista con el medio internacional.

“Siempre voy a estar abierto al amor. Es el sentimiento más bello que el ser humano puede sentir. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Estoy fortalecido, tranquilo y, sobre todo, de la manito de Dios, estoy visualizando para donde voy, con nuevos proyectos. Estamos bien gracias a Dios”, agregó en el diálogo.

De igual manera, el artista apuntó que se sentía completo en términos espirituales, pero también comprendía que había caminos que generaban otros vacíos y sensaciones más grandes a lo largo del tiempo. Allí enfatizó en que no se arrepentía de las decisiones que tomó en su parte emocional, pues estaba feliz y tranquilo.

“No me arrepiento, estoy feliz y espiritualmente más enriquecido, si algo me dicen que pueda recomendar eso. A veces llenamos vacíos que al final terminan siendo vacíos mucho más grandes”, señaló en la conversación.

En cuanto a su faceta profesional, Caicedo aseguró que pronto vendrán sorpresas, iniciando por una película que protagonizará en Medellín, de la cual no pudo dar detalles, y su regreso a México, uno de los escenarios que lo acogió hace años.

“El mercado anglo es algo que uno como actor lo visualiza y sueña. Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar. Quiero trabajar en mi marca y mi negocio, muy pronto van a saber de qué se trata. No es fácil, pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan pesadillas”, afirmó.

Por el momento habrá que esperar para conocer más de estos proyectos del artista, los cuales prometen dejar sin palabras a los fieles seguidores y fanáticos del colombiano.