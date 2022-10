¿Le luce? Sebastián Caicedo sorprendió a sus seguidores con cambio de ‘look’

Sebastián Caicedo ha sido muy comentado en las redes sociales a lo largo del año debido a que durante varios meses se especuló que se había separado de Carmen Villalobos. Si bien los rumores duraron un buen tiempo, fue hasta julio que la actriz salió a afirmar lo que se estaba diciendo.

Ni él ni ella dieron muchos detalles sobre su separación; sin embargo, la barranquillera manifestó que se dieron cuenta de que estaban en caminos diferentes, por lo que separarse era la mejor opción. Vale la pena recordar que duraron más de 13 años juntos, tres de ellos como esposos.

Desde entonces parece que ambos cerraron esa etapa en su vida, pues se les ha visto muy enfocados en sus proyectos personales. Asimismo, se dice que el actor ya le estaría dando una nueva oportunidad al amor, en esta ocasión con la modelo Julieth Román; no obstante, hasta el momento el caleño no ha confirmado esta información.

Por su parte, se especula que la mujer de 39 años también estaría saliendo con alguien más, se trata del actor argentino Horacio Pancheri, con quien compartió en el set de grabación de ‘Top Chef VIP’. Allí ella era la presentadora del programa, mientras que él era uno de los concursantes.

El nuevo ‘look’ de Sebastián Caicedo dividió opiniones

Por otro lado, Sebastián Caicedo siempre se ha caracterizado por llevar su cabellera de color castaño oscuro. Sin embargo, hace poco sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores cuando les mostró el nuevo tono que tiene, rubio platinado.

“Después de 22 años de estar actuando, nunca me había hecho un color de pelo de esta manera. Bueno en ‘Niños ricos, pobres padres’ me habían hecho algo, pero no así como tan agresivo”, dijo el actor mientras lucía su nuevo look en las historias de su Instagram.

En redes sociales, la nueva apariencia del hombre de 40 años generó todo tipo de reacciones. Por un lado, hubo internautas que comentaron que se veía muy bien, mientras que otros dijeron que no le lucía y que desde que se separó de Carmen Villalobos ha perdido el estilo.

Lo cierto es que el caleño se cambió el color de su cabello por motivos laborales, pues hará parte del elenco de una película; no obstante, no quiso revelar el nombre de la producción. Eso sí, invitó a todos sus seguidores a estar pendientes de sus redes sociales para que vayan conociendo más detalles.

Iván Calderón, ex de Paola Jara, ya tendría nueva novia

El 2022 ha sido un año en el que los amores han ido y han venido con frecuencia para muchas de las personalidades de la farándula colombiana. Algunos han encontrado su media naranja y empiezan a construir un idilio, mientras que otros enfrentaron realidades totalmente diferentes como Shakira y Melissa Martínez, quienes se separaron de sus respectivas parejas, Gerard Piqué y Matías Mier.

Iván Calderón y Paola Jara estuvieron un buen tiempo juntos y su separación impresionó a todos sus seguidores, pues lo que estos notaban desde sus pantallas era que ambos llevaban una muy estable relación. Sin embargo, ahora Paola está casada con Jessi Uribe y, al parecer, Iván Calderón ya encontró su media naranja.

En este sentido, el también compositor e integrante de la agrupación Los Gigantes del Vallenato estaría saliendo con la joven modelo Luisa Gabes, quien a través de sus redes sociales muestra ser muy allegada al artista y al grupo musical, debido a que siempre está presente en cada una de las giras y las grabaciones de Los Gigantes. Esto y más motivos indicarían que Calderón y la mujer tienen una relación sentimental.

Se destaca en la modelo que es joven, razón por la cual aumentan cada vez más los rumores dado que Iván Calderón acostumbra a estar con mujeres menores que él.