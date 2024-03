Nataly Umaña envía contundente mensaje a la mamá de Melfi tras salir del reality, ¿la quiere conocer?

Y aunque en un principio todo fue caricias y besos, la situación cambió cuando la madre de Melfi visitó el programa, para en medio de la dinámica de “congelados”, expresarle a su hijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando , por lo que durante un tiempo tomaron distancia.

Muchos de los televidentes llegaron a pensar que la cercanía poco a poco volvería, y así se vio durante los últimos días, aunque hubo algo que no les permitió seguir estando juntos, la eliminación de Nataly del reality.

El mensaje de Nataly Umaña a la mamá de Melfi, ¿quiere ganar puntos?

Tras la salida del reality, Nataly dio algunas declaraciones en el programa, After Show de VIX , donde hizo mención a diferentes temas de lo que ocurrió dentro de la casa, entre estos, lo que pensaba de la madre de Miguel Melfi y si desearía conocerla.

A la pregunta de si quisiera encontrarse con Annie de Melfi, la actriz respondió:“ Sí, claro que sí. Me gustaría, ¿por qué no? Al fin y al cabo es la mamá de... de... Melfi ”.

“Pues nada que seguramente no nos conocimos en las mejores circunstancias. Su hijo y yo no planeamos absolutamente nada, ahorita incluso me basta... Cada quien hizo lo que quiso y pues lo afrontamos, entonces yo sé la calidad de ser humano que soy y el corazón que tengo, entonces bonito que su hijo haya quedado adentro, que siga jugando y que le vaya muy bien con la música”, expresó Nataly Umaña ante las cámaras de VIX.