Nataly Umaña se despachó contra ‘Culotauro’ tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’: “Es el cáncer”

“Fui muy feliz en realidad, me lo disfruté muchísimo. Soy súper partidaria que hay tiempo para todo. Me voy feliz, creo que fue el tiempo prudente, el tiempo exacto, en que viví, jugué, ahora tengo una vida que afrontar afuera (risas) y pues nada, a seguir jugando en la vida real, a seguir viviendo en la vida real. Me voy feliz, me voy tranquila, en realidad. Me voy bien”, dijo puntualmente la actriz en medio de su despedida.