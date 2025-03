Nathan Fillion, protagonista de ‘The Rookie’, habla en SEMANA; la premiada serie lanza su séptima temporada

SEMANA: ¿Cuáles son sus expectativas sobre la temporada 7 de ‘The Rookie’?

Nathan Fillion: Es una gran pregunta. Ha sido una experiencia muy interesante esta vez. Logramos terminar la temporada justo cuando comenzó a emitirse. Así que, en este momento, los episodios están saliendo sin que sigamos trabajando en ellos. Por lo general, en este punto todavía estamos en producción y podemos ver cómo van quedando mientras trabajamos. Pero ahora mismo estoy de vacaciones, así que, en cierto modo, soy parte de la audiencia.

Tengo que decir que, en cada temporada, la esperanza es que la gente disfrute y que los índices de audiencia se mantengan. Seguimos rompiendo récords que establecimos hace dos temporadas. La gente sigue sintonizando. Cuando se estrena una nueva temporada, muchos vuelven a las plataformas de streaming y empiezan desde la primera temporada para ponerse al día.

No sé si tengo expectativas concretas, pero sí la esperanza de que la gente siga viendo y disfrutando. Porque, sinceramente, me lo paso genial en este trabajo. No te voy a mentir, este es el mejor trabajo que he tenido.

SEMANA: Y la segunda pregunta es: ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué pasará con el oficial John Nolan en esta temporada de ‘The Rookie’?

N.F.: Una de las cosas maravillosas de un programa policial es que nunca sabes qué va a pasar cuando los oficiales son llamados a una misión. ¿Será un robo a un banco altamente organizado? ¿Una simple queja por ruido? ¿Un secuestro? Cada llamada es impredecible, y eso aporta mucha emoción a cada temporada.

En esta, además, veremos el regreso de personajes que ya conocemos. Algunos villanos y antagonistas que hemos visto antes volverán a aparecer. Puedo decir con certeza que el exmarido de Bailey, quien ya ha causado problemas en el pasado, escapará de la cárcel. Y, sin duda, traerá aún más conflictos para John y Bailey.

SEMANA: ¿Qué ha cambiado para usted al prepararse para un papel después de seis temporadas?

N.F.: Esa es una de las grandes ventajas de hacer una serie durante tanto tiempo: después de seis temporadas, llegas a conocer muy bien a tu personaje. Nuestro elenco cuenta con consultores policiales increíbles que nos asesoran en todo momento para asegurarnos de que representamos el trabajo policial con respeto y autenticidad. Antes de cada temporada, tenemos la oportunidad de actualizarnos con entrenamiento policial, y cada año es diferente.

Por ejemplo, en una temporada nos enfocamos en el campo de tiro. En otra, trabajamos en un pequeño pueblo donde nos enseñaron tácticas como acercarnos a vehículos y despejar habitaciones. Para la última temporada, tuvimos acceso a un centro de entrenamiento increíble, equipado con sensores alrededor de un gimnasio. Nos colocamos auriculares de realidad virtual, mochilas y rastreadores en brazos y piernas, lo que nos permitió enfrentarnos a distintos escenarios.

De repente, estábamos en la playa de Venecia, luego en un restaurante, en la azotea de un edificio o dentro de un banco. Lo mejor es que después podíamos ver repeticiones y analizar cómo reaccionamos, incluyendo detalles como dónde apuntamos nuestras armas. Fue una experiencia increíble, algo que nunca imaginé en un entrenamiento, pero que ahora podemos hacer gracias a la realidad virtual.

SEMANA: ‘The Rookie‘ es una serie muy apreciada tanto por el público como por la crítica. ¿Cómo se siente al formar parte de un proyecto así?

N.F.: Como dije antes, este es el mejor trabajo que he tenido. Me lo paso de maravilla. Llevo 31 años en esta industria y he tenido muchos trabajos, pero estar en un elenco sin egos, rodeado de un equipo creativo y talentoso, es increíble. Somos una máquina bien engrasada y disfrutamos cada día trabajando juntos para llevar este entretenimiento al mundo.

Pero nada de esto significaría tanto si la gente no lo estuviera viendo. Podría ser una gran experiencia a nivel personal, pero si no hay audiencia, el programa no podría continuar. Saber que disfruto tanto mi trabajo y que, al mismo tiempo, el público sigue sintonizando y disfrutando de la serie, hace que todo sea aún más gratificante.

SEMANA: ¿Cuál es su mensaje para los fanáticos de ‘The Rookie’, no solo en Colombia, sino en todo el mundo?