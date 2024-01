No se guardó nada; César Escola les cantó la tabla a los medios de comunicación

Allí el jurado de ‘Yo me llamo’, reality de imitación musical que se emite por Caracol Televisión, aseguró que, como cualquier otra persona, debe trabajar a diario para solventar sus deudas y gastos diarios en su hogar pero, al parecer, no le gustó nada como fue interpretado su comentario en los medios de comunicación.

“Yo tengo deudas como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia. Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser todero en algunas cosas; en el caso de Yo me llamo, tengo una gran conexión con Amparo, nos conocemos desde hace 34 años, yo trabajé con ella a los seis meses de estar en Colombia”, comentó en su momento.