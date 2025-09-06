Suscribirse

Gente

No se quedó callada: Carolina Sabino se defendió tras fuertes críticas por las discusiones que ha protagonizado en ‘MasterChef’

Esta no es la primera vez que la actriz le responde a quienes la atacan a través de las redes sociales.

Redacción Gente
6 de septiembre de 2025, 6:01 p. m.
Carolina Sabino en 'MasterChef Celebrity 2025'
La actriz le respondió a un usuario que se quejó de su actitud en la competencia. | Foto: Cortesía - Canal RCN

La actriz y cantante Carolina Sabino es una de las celebridades que continúa en la competencia de MasterChef Celebrity Colombia, tras la eliminación de nueve participantes que han dejado una huella imborrable en esta nueva edición del programa.

Sin embargo, pese a ser una de las participantes que más ha cautivado con sus preparaciones e ideas en la cocina, también ha sido una de las más criticadas debido a las discusiones que ha protagonizado en diferentes capítulos del reality.

Contexto: Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ abrió su corazón y confesó una de sus pérdidas más dolorosas: “Falleció hace siete años”

A raíz de esto, varios televidentes han cuestionado su personalidad y su relación con los demás concursantes, haciendo fuertes señalamientos sobre sus reacciones, ya que ha tenido roces con compañeros como Patricia Grisales, Julián Zuluaga y Mario Alberto Yepes a lo largo del concurso.

“¡Qué falla! La verdad, esa mujer podrá saber cocinar, pero como persona deja tanto por desear. Es detestable como compañera, de acuerdo con todo lo malo que dicen por acá, porque de bueno... con cada capítulo tiene menos”, escribió uno de sus detractores en Instagram identificado como Paulo.

Tras leer este mensaje, lejos de ignorarlo, la bogotana de 48 años no tardó en reaccionar para defenderse y desahogarse ante la cantidad de críticas que ha recibido desde que está en MasterChef.

Carolina Sabino habló de lo más difícil que tuvo que enfrentar en 'Masterchef Celebrity'.
La actriz afirma que tiene una excelente relación con sus compañeros. | Foto: Instagram: @sabinocaro

“Detestable leerte, Paulo. Detestable ver que un programa que uno está haciendo con honestidad y amor lo hayan convertido en un basurero de odio. Todos los que estamos ahí somos buenos seres humanos, y se han encargado de buscar víctimas y victimarios para tener un tema en el cual descargar frustraciones y malos sentimientos”, anotó inicialmente.

Por otro lado, aseguró que le parecen injustos los señalamientos que recibe, argumentando que realmente quienes la critican no la conocen.

“Detestable ver cómo me tratan, me tildan, sin conocerme, y peor, por decir cosas como parte de nuestra experiencia y sin ninguna mala intención. Detestable ver cómo le escriben a otros compañeros y amigos”, agregó.

Finalmente, Carolina Sabino recordó cuál es su objetivo en MasterChef Celebrity y lamentó que ese concepto de entretenimiento que busca brindar el programa se convierta en una cadena de odio en las plataformas digitales.

“Nos invitaron con la idea de hacer algo que entretenga, y ahora resulta que les dimos un camino para generar aún más violencia de la que ya tenemos... Eso es detestable. No intentar reflejar algo distinto de nuestra sociedad colombiana”, concluyó la actriz.

Carolina Sabino le responde a sus 'haters' en redes
Así se defendió la actriz de una fuerte crítica en redes. | Foto: Captura de pantalla redes sociales

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Sabino se defiende de quienes la atacan en redes sociales, ya que luego de la eliminación de Julián Zuluaga fue centro de varios comentarios negativos por parte de usuarios que afirmaron que había tratado mal a su compañero.

Contexto: Karol G se lució en su show de medio tiempo de la NFL en Brasil al estilo de ‘Tropicoqueta’: así fue su espectáculo

Ante estas reacciones, la actriz comentó: “Basta con el cuentico de que traté mal a Julián Zuluaga. Basta también con el chismecito mal intencionado con el gran Jorge Herrera. Ustedes ven pedacitos de toda una historia y yo a todos los respeto, especialmente a ellos dos los quiero con mi alma”.

Además, en ese mismo momento, aprovechó el espacio para extender una invitación a ver MasterChef Celebrity sin la necesidad de buscar villanos, sino de disfrutar y aprender de la competencia con amor, tal como lo hacen cada uno de sus participantes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Críticas a Cristiano Ronaldo por feo gesto que tuvo con hincha; video es tendencia

2. No se quedó callada: Carolina Sabino se defendió tras fuertes críticas por las discusiones que ha protagonizado en ‘MasterChef’

3. Anuncian cierre del parqueadero de la terminal 2 del Aeropuerto El Dorado de Bogotá; estas son las alternativas para los viajeros

4. Luis Carlos Reyes reacciona a los chats secretos de la Dian revelados por SEMANA; esto dijo

5. “El uniforme no está por encima de la ley”: el duro reproche de la Fiscalía a policías implicados en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carolina SabinoMasterChef CelebrityCanal RCNMasterChef

Noticias Destacadas

Carolina Sabino en 'MasterChef Celebrity 2025'

No se quedó callada: Carolina Sabino se defendió tras fuertes críticas por las discusiones que ha protagonizado en ‘MasterChef’

Redacción Gente
Karol G en el medio tiempo de la NFL en Brasil

Karol G se lució en su show de medio tiempo de la NFL en Brasil al estilo de ‘Tropicoqueta’: así fue su espectáculo

Redacción Gente
Equipos: Omega - Gamma - Alpha.

Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ abrió su corazón y confesó una de sus pérdidas más dolorosas: “Falleció hace siete años”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.