La actriz y cantante Carolina Sabino es una de las celebridades que continúa en la competencia de MasterChef Celebrity Colombia, tras la eliminación de nueve participantes que han dejado una huella imborrable en esta nueva edición del programa.

Sin embargo, pese a ser una de las participantes que más ha cautivado con sus preparaciones e ideas en la cocina, también ha sido una de las más criticadas debido a las discusiones que ha protagonizado en diferentes capítulos del reality.

A raíz de esto, varios televidentes han cuestionado su personalidad y su relación con los demás concursantes, haciendo fuertes señalamientos sobre sus reacciones, ya que ha tenido roces con compañeros como Patricia Grisales, Julián Zuluaga y Mario Alberto Yepes a lo largo del concurso.

“¡Qué falla! La verdad, esa mujer podrá saber cocinar, pero como persona deja tanto por desear. Es detestable como compañera, de acuerdo con todo lo malo que dicen por acá, porque de bueno... con cada capítulo tiene menos”, escribió uno de sus detractores en Instagram identificado como Paulo.

Tras leer este mensaje, lejos de ignorarlo, la bogotana de 48 años no tardó en reaccionar para defenderse y desahogarse ante la cantidad de críticas que ha recibido desde que está en MasterChef.

La actriz afirma que tiene una excelente relación con sus compañeros. | Foto: Instagram: @sabinocaro

“Detestable leerte, Paulo. Detestable ver que un programa que uno está haciendo con honestidad y amor lo hayan convertido en un basurero de odio. Todos los que estamos ahí somos buenos seres humanos, y se han encargado de buscar víctimas y victimarios para tener un tema en el cual descargar frustraciones y malos sentimientos”, anotó inicialmente.

Por otro lado, aseguró que le parecen injustos los señalamientos que recibe, argumentando que realmente quienes la critican no la conocen.

“Detestable ver cómo me tratan, me tildan, sin conocerme, y peor, por decir cosas como parte de nuestra experiencia y sin ninguna mala intención. Detestable ver cómo le escriben a otros compañeros y amigos”, agregó.

Finalmente, Carolina Sabino recordó cuál es su objetivo en MasterChef Celebrity y lamentó que ese concepto de entretenimiento que busca brindar el programa se convierta en una cadena de odio en las plataformas digitales.

“Nos invitaron con la idea de hacer algo que entretenga, y ahora resulta que les dimos un camino para generar aún más violencia de la que ya tenemos... Eso es detestable. No intentar reflejar algo distinto de nuestra sociedad colombiana”, concluyó la actriz.

Así se defendió la actriz de una fuerte crítica en redes. | Foto: Captura de pantalla redes sociales

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Sabino se defiende de quienes la atacan en redes sociales, ya que luego de la eliminación de Julián Zuluaga fue centro de varios comentarios negativos por parte de usuarios que afirmaron que había tratado mal a su compañero.

Ante estas reacciones, la actriz comentó: “Basta con el cuentico de que traté mal a Julián Zuluaga. Basta también con el chismecito mal intencionado con el gran Jorge Herrera. Ustedes ven pedacitos de toda una historia y yo a todos los respeto, especialmente a ellos dos los quiero con mi alma”.