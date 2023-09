“No soy diplomática”: la canción contra Piqué por la que pidieron a Shakira cambiar su letra

Este año ha sido uno de los más movidos para Shakira. Y es que desde que se confirmó su separación de Piqué, las noticias respecto a ella no se han detenido.

Shakira en la canción 'El jefe'.

De acuerdo con la colombiana, todavía está en periodo de sanación. “Todavía estoy exorcizando algunos demonios, los últimos que me quedan”, aseguró.

De acuerdo con la cantante, en su momento le pidieron que cambiara la letra de la canción, ya que estaba siendo exagerada respecto a sus palabras contra Piqué y Clara Chía. Sin embargo, esto no le importó a la colombiana y continuó con los planes.

Shakira también aseguró que no se arrepiente de ningún tema, pues han servido para llenar de fuerza a muchas mujeres.

Actualmente, la famosa está radicada en Estados Unidos.

La barranquillera también aseguró que ha tenido meses horribles, y no solamente hablando de su separación. Sin embargo, también se ha mostrado agradecida por todo lo bueno que ha pasado con su música.

“La vida de alguna manera te compensa. En un año perdí lo que más quería, la persona en la que más confiaba, mi mejor amigo, que es mi padre, con el que no he podido volver a tener una conversación después del accidente que tuvo en Barcelona. Fue allí precisamente a consolarme, a darme apoyo en ese momento de mi separación y pasa eso. Llegué a pensar, ¿cómo me pueden pasar tantas cosas en un año? Pero bueno. A partir de ahí también mi música ha tomado un nuevo vuelo y supongo que esta es la manera que tiene la vida de compensar”.