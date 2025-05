No obstante, Norma se mostró agradecida por los momentos compartidos y reveló que se siente orgullosa de lo que construyeron en el paso de las semanas.

“Yo creo que es muy injusto calificar una relación diciendo que hay un trato que no es el adecuado cuando en más de 95 días de estar juntos, peleamos tres veces. Ya si esas peleas fueron peleas durísimas o lo que sea, hay que tener en cuenta que también hay una presión que da el encierro, que nadie va a entender, sino solamente las personas que están encerradas”.

Afirmó que es muy complicado mantener una relación y que esta no sea criticada, cuando están expuestos las 24 horas y siete días de la semana, a través de las 60 cámaras y micrófonos que fueron instalados en el set.

“Se cometieron errores, yo me equivoqué, tal vez dejando que la rabia que sentía se fuera muy lejos o que de pronto me dejé aconsejar mal por personas que no querían lo mejor para mí y por eso le echaban leña al fuego”.