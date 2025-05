Norma Nivia reveló en SEMANA su estrategia para reconciliarse con la familia de Peluche: “Tengo esperanza”

Agregó: “Yo ya les he pedido disculpas. Además, ellas saben yo como trato a Mateo y todas las cosas que le decía al final. Por un error, que no me define a mí, tampoco se puede juzgar la forma en la que yo lo trato a él. Si de 10 veces, yo lo trato 9 veces bien y una mal, creo que también las 9 buenas deberían pesar”.

“Tengo toda la esperanza puesta en que ellas me quieran dar una segunda oportunidad. Igual, él me lo decía y tiene toda la razón y es que, él es un hombre que toma decisiones sobre su vida y ellas sabrán respetarlo. Sin embargo, para mí, la familia es un factor importante. Espero que, Melissa, que es su hermana, me dé otra oportunidad. Quiero que me puedan conocer de verdad, afuera y en la vida real”.