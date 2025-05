Nostálgica despedida de Aurelio Cheveroni en ‘Yo me llamo mini’; ola de reacciones en sus fans: “¿Ahora quién me quita la tusa?"

“ No me voy a emocionar, pero te quiero decir que nos acompañaste con tu ternura, con tu inocente picardía, con tu hermosura; nos alegraste este lugar. Nos trajiste felicidad, tu humor… y te vamos a extrañar muchísimo “, comentó Amparo Grisales.

A esto se le unió César Escola, quien no dudó en agradecerle por llenar de ese toque inocente la pantalla chica, además de que le dio un regalo especial. “Aurelio, no dejes nunca de ser niño y muchas gracias por toda la alegría que me diste. Y como sabemos que no tienes a tu pulpo Picho, te traje una nueva mascota: un lobo-loro”, concluyó.