“Nuestros clientes sí nos son fieles”: parodia de Casio no suelta a Shakira y sigue la ‘tiraera’

Shakira sigue siendo tendencia en redes sociales, las críticas y elogios por su más reciente producción musical de la mano del argentino Bizarrap, BZRP Music Session # 53 ft. Shakira. Felicitaciones y comentarios negativos inundan a esta hora la web.

Y es que no es para menos, pues en sus versos la colombiana se desahogó y sacó todo lo que había callado por tantos meses, ‘tirándole’ muchas ‘indirectas’ con nombre propio a su expareja, Gerard Piqué y la nueva novia, Clara Chía.

En medio de todo el asunto, la barranquillera hizo varias menciones comparando marcas de dos de las grandes pasiones de Piqué: Los relojes y los autos. Es así como cantó Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio.

Luego de escuchar las frases, las críticas y los memes no se hicieron esperar e inundaron rápidamente la web, más ahora, que gran parte de la vida misma se mueve a través de los canales digitales. Es así como una cuenta parodia de la marca de relojes Casio ha venido lanzando varios comentarios venenosos que prontamente se vuelven virales.

Shakira - Foto: Captura de pantalla

Sumado a ello, han ido ganando seguidores velozmente, alcanzando más de 130.000 en Twitter. Una de las frases más compartidas reza: “Shakira, quizás no seamos un Rolex, pero claramente nuestros clientes sí nos son fieles”.

Shakira, quizás no seamos un Rolex pero claramente nuestros clientes si nos son fieles. — C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023

Lo cual ha causado todo tipo de sensaciones, comentarios, risas, entre otros, ante la contundente declaración que se hizo a modo de broma, en contestación a la despectiva comparación de la cantante.

Otro de los trinos que compartieron en la cuenta -de bromas- afirma: “En defensa de nuestros relojes Casio, la batería dura más que la fidelidad de Piqué”.

“Casio ya no llora, Casio factura”, utilizando jocosamente el verso de la canción de Shakira: Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y que estuvo antecedido por otro que decía: Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Casio y Shakira - Foto: Getty Images

Hay que decir que el gigante tecnológico japonés Casio, en su cuenta de Twitter reaccionó a los millones de notificaciones que le han llegado desde el lanzamiento del nuevo éxito de la barranquillera y aprovechó para responderle a ella, recordando que sus productos son “para toda la vida”.

“Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜 Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉 #Harder, #Better, #Faster, #Stronger”, se puede leer en el mensaje publicado en la red social verificada @CASIOedu que cuenta con poco más de siete mil seguidores.

De otro lado, en sus estrofas, Shakira fue directa contra Clara Chía. La colombiana tiene 45 años, mientras que Clara, la nueva novia del futbolista, está viviendo sus 20′s (tiene 23 años). “Yo valgo por dos de 22″, reza el verso.

Clara Chía y Gerard Piqué. - Foto: Instagram

“Tiene nombre... de persona buena. Clara... mente no es como suena. Tiene nombre... de persona buena, Clara... mente es igualita que tú, oh-oh, oh-oh”, canta Shakira. Esto, ya que, según el portal Para Bebés, Clara proviene de la palabra ‘Clarus’, que significa “clara” o “luminosa”, significando “ilustre, pura y limpia”.

Asimismo, destacan que quien lleva ese nombre “se caracteriza por ser bondadosa, de corazón noble y, además, una gran amiga. Ella nunca te va a defraudar. Está dispuesta a ayudar a sus amigas y amigos, aunque los otros la traicionen. No es rencorosa y sabe perdonar”.

En medio de la ‘tiraera’, Shakira dice “mastica y traga. Trague y mastique”, tal vez en alusión a que ella se enteró de la infidelidad porque mientras no estaba en su casa se agotaba la jalea (mermelada) que a Piqué no le gustaba”, analiza una tuitera llamada Melany Mora.