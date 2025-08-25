Números de la suerte de Walter Mercado para el lunes 25 de agosto; las cifras que traerán sorpresas para los signos

Walter Mercado sigue siendo considerado como uno de los referentes más grandes de la astrología en Latinoamérica. Pese a que falleció años atrás, su legado se mantiene en firme e impacta a todos los seguidores, quienes aspiran a conocer qué les depara el futuro día a día.

El Nuevo Herald compartió lo escrito por Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del famoso, quien tomó su lugar y siguió dando a conocer las cifras que darían un cambio a cada signo del zodiaco.

Para este lunes 25 de agosto, se vaticinan cambios y decisiones relevantes, dándole un giro a la realidad de algunas personas. Habrá quienes aprovechen los espacios y se vean influenciados por el amor, el cual respira bastante cerca por el impacto de Venus.

Aries: 20 de marzo - 18 de abril

La alegría llegará a su vida a través de los niños y las relaciones amorosas. Venus favorece estos vínculos, por lo que habrá posibilidad de conocer a alguien especial en encuentros sentimentales y distintos. Será un buen día para compartir al aire libre, realizando toda clase de actividades.

Números: 42, 19, 44.

Tauro: 19 de abril - 19 de mayo

Asuntos legales o trámites pendientes se resuelven de forma positiva. Aunque aún dependa de otros, recibirás apoyo y nuevas oportunidades por parte de aquellos que lo rodean. Los impulsos y metas se darán, contando con la cercanía de aquellos que lo hacen feliz.

Números: 8, 10, 5.

Géminis: 20 de mayo - 19 de junio

El ambiente familiar mejora en esta jornada y contará con la guía de personas con experiencia, permitiendo que todo fluya de manera positiva. Su capacidad de persuasión y expresión se fortalecen, favoreciendo negociaciones, ventas o compras a futuro.

Números: 1, 10, 11.

Cáncer: 20 de junio - 21 de julio

Para este signo, su encanto personal destacará en actividades sociales o creativas, tal y como es el caso del arte. Venus favorece su economía y aumenta tus posibilidades de prosperar, de mano de la suerte. El reconocimiento social será importante.

Números: 7, 35, 12.

Leo: 22 de julio - 21 de agosto

Los espacios de éxito social aumentan, permitiendo espacios para oportunidades valiosas e importantes. Venus resalta su carisma y lo impulsa a disfrutar de la vida, los placeres y la buena compañía.

Números: 7, 12, 35.

Virgo: 22 de agosto - 21 de septiembre

La satisfacción llegará al ayudar a otros, aunque mostrará reserva en sus sentimientos, siendo cauteloso al momento de lidiar con esas demostraciones afectivas. Venus activa su lado espiritual, pero su pareja podría no comprender lo que realmente siente, dejando incertidumbre.

Números: 3, 42, 8.

Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra: 22 de septiembre - 22 de octubre

Venus te impulsa a disfrutar de grupos y amistades, pero debe evitar idealizar a las personas para no llevarse decepciones en el terreno personal. Es importante entender que nada es perfecto en la vida

Números: 10, 6, 15.

Escorpio: 23 de octubre - 20 de noviembre

En este día se comienza a cosechar lo que ha trabajado, dándole un giro a su realidad. El éxito dependerá del trato con los demás. Apoyo no le faltará, aunque deberá cuidar la confianza de quienes le rodean para no abusar de ciertos aspectos y así evitar dañar vínculos.

Números: 9, 33, 29.

Sagitario: 21 de noviembre - 20 de diciembre

Habrá bastante interés por expandir conocimientos y aprender nuevas cosas. Los viajes y el aprendizaje estarán muy presentes. Unas vacaciones o estudios relacionados con el extranjero lo beneficiarán. Una respuesta que espera llegará pronto y será favorable en aspectos personales.

Números: 20, 6, 18.

Capricornio: 21 de diciembre - 18 de enero

Se avecinan cambios importantes que se están desarrollando y que requieren paciencia. La intuición será clave, pero no se debe confiar, por lo que se recomienda confirmar todo con detenimiento. El refugio en lo espiritual será una gran ayuda.

Números: 13, 5, 21.

Acuario: 19 de enero - 17 de febrero

Las relaciones se fortalecen con la influencia de Venus. El amor cobra protagonismo en esta jornada, apareciendo alrededor con reconciliaciones y compromisos más serios. El corazón será flechado de manera inesperada.

Números: 17, 3, 51.

Piscis: 18 de febrero - 19 de marzo

Es momento de priorizar su bienestar personal y familiar antes de enfocarse en lo laboral. Surgirán alternativas y soluciones a sus problemas, dándole prioridad al cuidado de su salud física y emocional.