Números para ganar la lotería el 16 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos

Estas son las combinaciones que lo acercarían a ser el ganador del premio mayor.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 2:04 a. m.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Después de 6 años de su fallecimiento, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de la astrología, pues a lo largo de su carrera en la industria, se cumplieron varias de sus predicciones y alertas.

Para el jueves, 16 de octubre, su sobrina Betty B. Mercado publicó el horóscopo y los números que le darían suerte a cada uno de los signos del zodiaco occidental.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se recomienda cultivar la honestidad en las relaciones y abrir espacio al diálogo sincero.

Números de suerte: 38, 4, 27.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Mantener una actitud positiva y firme será clave. Las áreas relacionadas con comunicación y arte estarán especialmente favorecidas.

Números de suerte: 9, 14, 7.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Quienes habían dudado de sus capacidades quedarán sorprendidos ante su crecimiento.

Números de suerte: 16, 5, 14.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La determinación y la claridad serán esenciales para reclamar lo que corresponde.

Números de suerte: 12, 49, 35.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Personas valiosas llegarán para enriquecer vínculos personales y profesionales.

Números de suerte: 41, 32, 39.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se equilibrarán las responsabilidades laborales con la vida personal, permitiendo un avance sólido y sostenido.

Números de suerte: 11, 30, 47.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Soltar el control y confiar en el poder de la autenticidad permitirá vivir de manera más ligera y armoniosa.

Números de suerte: 20, 1, 37.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Será un día para tomar el control de la propia vida, sin esperar la aprobación externa.

Números de suerte: 40, 13, 2.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se recomienda no dejarse llevar por impulsos y mantener la claridad mental para tomar decisiones importantes.

Números de suerte: 18, 32, 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será momento de eliminar vínculos y rodearse de quienes realmente suman. La impulsividad cederá terreno a la sensatez y al autocontrol.

Números de suerte: 3, 13, 22.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se recomienda priorizar las necesidades individuales y evitar el desgaste en exceso.

Números de suerte: 7, 50, 34.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Retos que antes parecían imposibles podrán superarse gracias a talentos y habilidades que finalmente serán reconocidos.

Números de suerte: 15, 39, 8.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

