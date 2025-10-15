Gente
Números para ganar la lotería el 16 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos
Estas son las combinaciones que lo acercarían a ser el ganador del premio mayor.
Después de 6 años de su fallecimiento, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de la astrología, pues a lo largo de su carrera en la industria, se cumplieron varias de sus predicciones y alertas.
Para el jueves, 16 de octubre, su sobrina Betty B. Mercado publicó el horóscopo y los números que le darían suerte a cada uno de los signos del zodiaco occidental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Se recomienda cultivar la honestidad en las relaciones y abrir espacio al diálogo sincero.
Números de suerte: 38, 4, 27.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Mantener una actitud positiva y firme será clave. Las áreas relacionadas con comunicación y arte estarán especialmente favorecidas.
Números de suerte: 9, 14, 7.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Quienes habían dudado de sus capacidades quedarán sorprendidos ante su crecimiento.
Números de suerte: 16, 5, 14.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La determinación y la claridad serán esenciales para reclamar lo que corresponde.
Números de suerte: 12, 49, 35.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Personas valiosas llegarán para enriquecer vínculos personales y profesionales.
Números de suerte: 41, 32, 39.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Se equilibrarán las responsabilidades laborales con la vida personal, permitiendo un avance sólido y sostenido.
Números de suerte: 11, 30, 47.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Soltar el control y confiar en el poder de la autenticidad permitirá vivir de manera más ligera y armoniosa.
Números de suerte: 20, 1, 37.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Será un día para tomar el control de la propia vida, sin esperar la aprobación externa.
Números de suerte: 40, 13, 2.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Se recomienda no dejarse llevar por impulsos y mantener la claridad mental para tomar decisiones importantes.
Números de suerte: 18, 32, 25.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Será momento de eliminar vínculos y rodearse de quienes realmente suman. La impulsividad cederá terreno a la sensatez y al autocontrol.
Números de suerte: 3, 13, 22.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Se recomienda priorizar las necesidades individuales y evitar el desgaste en exceso.
Números de suerte: 7, 50, 34.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Retos que antes parecían imposibles podrán superarse gracias a talentos y habilidades que finalmente serán reconocidos.
Números de suerte: 15, 39, 8.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.