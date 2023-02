“Oops!”, Britney Spears intenta cantar una de sus canciones y le sale terrible

Los rumores sobre la salud mental y física de Britney Spears siguen a flor de piel gracias a todo lo que ella misma publica en su cuenta personal de Instagram, publicaciones que muchas veces son incoherentes y polémicas.

Así sucedió hace algunas semanas, cuando Britney ya no aguantó más todos los comentarios que le hacían en Twitter por unos videos que circularon de su comportamiento errático en un restaurante, donde se supone tuvo una pelea fuerte con su esposo y ella decidió actuar de manera incoherente apenas vio que la estaban grabando, lo que desató todo un tsunami de comentarios sobre si necesita de nuevo o no una tutela.

La cantante ha estado muy feliz posando con música de Beyoncé.

Por esto, Spears no tuvo ningún remordimiento en desactivar su cuenta y fue tanto el susto de sus fanáticos que varios de ellos llamaron a la policía para que registrara su domicilio, pues alegaban que la cantante estaba en peligro luego de no tener más presencia en Instagram, asunto que ella encaró en Twitter haciéndole un llamado a sus fanáticos para que por favor no se metan más en su intimidad, pues ya se habían “pasado de la raya”.

Para calmar los humos, Britney volvió a reactivar su cuenta y empezó a publicar sus tradicionales videos bailando y posando como si se tratara de un casting de modelaje, mostrando outfits que no son tan favorecedores para su figura, pero que ella adora porque la hacen ver sexy, cómoda y juvenil.

Britney solamente sale en público con su esposo, con quien ha estado de vacaciones los últimos meses.

Entre estos videos bailando, la cantante refundió uno que ilusionó a todos sus fans, pues en él solo se veía el techo de lo que sería su estudio de grabación, pero lo importante era lo que se escuchaba: la voz de la misma Britney interpretando uno de sus más grandes éxitos: Oops!...I Did It Again, sin embargo, la desazón fue mucha, pues el tono y el color de la cantante no fue el esperado y muchos quedaron sin qué decir al respecto.

Esto no solo lo notaron los 41.6 millones de seguidores de Britney, ella misma se percató de lo atroz de su voz y lo desafinada que sonó, por eso decidió bajar el video y luego se disculpó con otro video en el que se le ve muy feliz estrenando un vestido dorado con flecos, que ella se encargó de mover con sus característicos movimientos de cadera y hasta atinó a decir dónde lo volverá a usar, momento que tiene que estar ambientado con uno de los ritmos más famosos en Puerto Rico y Colombia.

“¡Mierda! Error de mierda 🙄!!! Publiqué el video equivocado de mí cantando ayer y una vez que lo hice, ¡traté de jugar con el título! Abrazar la caída!!! Sí, y tratar de fingir... ¡sí, esa soy yo! ¡Estaba en el estudio jugando y accidentalmente publiqué esa versión! Mortificada, completamente mortificada 😬😬😬!!! En fin... ¡¡¡Esta soy yo anoche con mi nuevo vestido dorado!!! ¡¡¡Creo que necesito bailar salsa con él 🎀🎀🎀!!!”, escribió la princesita del pop en su publicación, que ya acumula más de 134 mil likes.

Britney lleva 7 años sin entrenar disco y no planea hacerlo en mucho tiempo.

Britney sigue sin activar los comentarios de sus publicaciones para no ser testigo de las opiniones de sus fans, sin embargo, muchos aprovechan las pocas apariciones de la cantante en Twitter para expresarle su preocupación por su estado mental y físico, pues ahora Britney solo se le ve bailando, pero no haciendo ejercicio, y sus fotos y videos random solo les hace pensar que ella está perdida, sin rumbo y posiblemente alguien más está detrás de su disparate, como sucedía cuando su padre James Spears tenía el control sobre sus asuntos personales.