Orgullo de Shakira: esta es la historia de Yuberlys Parra, la joven que salió adelante gracias a un colegio fundado por la artista

El nombre de Yuberlys Andrea Parra Córdoba se hizo famoso en todo Quibdó desde que esta semana Shakira, orgullosa, compartiera su historia de superación en redes sociales, donde suma millones de seguidores.

Vestida de toga y birrete, bellamente maquillada y portando en sus manos un diploma que la acreditaba como ingeniera ambiental, esta joven chocoana de 20 años no ha parado de recibir felicitaciones y palabras de admiración.

Felicidades los graduados de nuestras escuelas en Quibdo y Cartagena.

Desde nuestra fundación @fpiesdescalzos agradecemos a los maestros y alumnos por su compromiso y por darnos esta gran alegria! pic.twitter.com/y2d2YZN5hb — Shakira (@shakira) December 12, 2022

Y no es para menos. En un departamento donde la cobertura de acueducto llega solo al 28,5 % de la población, en el que el 80 % de las personas carece de alcantarillado y en donde el déficit de educación supera el 50 % (entre una comunidad de 104 mil estudiantes), Yuberlys Andrea logró lo que pocos en esta región donde la pobreza campea en calles y ríos: terminar su bachillerato y conseguir su título profesional en la Universidad Tecnológica del Chocó.

Ese logro, en parte, se debe al apoyo que recibió desde niña de la Fundación Pies Descalzos, que fundó Shakira hace 17 años, enfocada en apoyar la educación en Colombia. Una entidad con la que la barranquillera busca contribuir a los desafíos de calidad de la infraestructura educativa, de la docencia y de los procesos de innovación que enfrenta la educación en el país y en Latinoamérica.

Para la artista no se trata de un asunto de mera filantropía. “A lo largo de mi vida he visto cómo la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse. Y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, asegura la colombiana.

De ahí el orgullo que le despierta la historia de Yuberlys Andrea, quien llegó al colegio Pies Descalzos de Quibdó con apenas cinco años, y en donde la futura ingeniera aprovecharía todas las iniciativas que los colegios apoyados por la intérprete de Monotonía impulsan entre los estudiantes: desde hábitos saludables de alimentación y práctica de deportes hasta el aprendizaje del inglés, como si se tratara del mejor colegio privado.

De hecho, durante la pandemia de covid-19, que obligó a millones de estudiantes a continuar sus clases de manera virtual, niños y jóvenes como Yuberlys no tuvieron inconvenientes para avanzar en sus estudios, pues el colegio Pies Descalzos es uno de los de mejor infraestructura y dotado con internet en la capital chocoana.

Al igual que Yuberlys –hija de una madre soltera que trabaja en el restaurante de la institución educativa– otros 65 mil niños y jóvenes de todo el país han tenido esa misma oportunidad de recibir educación de calidad.

Por eso, la cantante quiso a través de la historia de la chocoana mostrar cómo su fundación transforma vidas. A través de su cuenta de Instagram, Shakira posteó tres imágenes en las que se ve la historia de vida de Yuberlys.

En la primera imagen, en la que aparece la joven de niña al lado de la estrella barranquillera, se lee el mensaje: “Esta es Yuberlys. Entró desde los 5 años en nuestro colegio Pies Descalzos de Quibdó”, lo que de inmediato recibió miles de comentarios de admiración.

En otra de las fotos se aprecia a la niña como imagen de uno de los programas impulsados por Pies Descalzos. “Esta es Yuberlys en primero de primaria. Su mamá, Esperanza, trabajaba en el restaurante escolar de nuestro colegio y así sacó adelante a sus dos hijos”, escribió la cantante colombiana.

Y en la última la imagen de la joven con el diploma que la acredita como profesional: “Ahora se gradúa de ingeniera ambiental. Tantos años acompañándola, ha valido la pena. Estamos orgullosos de ti”, fueron las palabras de Shakira.

De esta forma, la artista busca mostrar los logros de ese sueño fundado por ella hace 17 años y que en todo este tiempo la ha mantenido unida al país, donde no reside desde hace más de dos décadas.

Una manera además de cerrar un año que ella misma no ha dudado en calificar como “uno de los más difíciles” de su vida, debido a su dolorosa separación con el padre de sus hijos, el proceso legal que enfrenta con Hacienda en España y el delicado estado de su padre, cuya salud se ha visto deteriorada en los últimos años.