¿Otro hijo de Putin? La amante del presidente ruso estaría embarazada

Todos conocen las dos hijas del presidente ruso Vladímir Putin, de su matrimonio con su exesposa Liudmila, de quien se separó en 2013. Pero se rumora que el número de su prole podría ser mayor y, aún más, que aumentaría en los próximos meses porque su amante, la gimnasta Alina Kabaeva, de 38 años, estaría embarazada del tercer hijo de la pareja. Putin y Kabaeva sostienen una relación secreta desde 2008 y fruto de ella habrían tenido dos hijos varones.

El mayor habría nacido en Suiza en 2015 y el otro en Moscú en 2019. También se rumora que el principal asombrado con el nuevo miembro de familia es el propio Putin, de 68 años, quien en este momento no estaría en las mejores condiciones para recibir hijos, dada la guerra de su país contra Ucrania. Dicen en Rusia que se le ve cabizbajo y deprimido por la noticia, aunque otros señalan que esta situación refleja sus serios quebrantos de salud.

Jane Fonda, valiente

Jane Fonda es una actriz estadounidense de larga y polifacética trayectoria, que ha trabajado también como escritora, editora de libros y realizando videos de aeróbic, y como activista política y bloguera.​ - Foto: getty images

En 1959, Jane Fonda era una joven y desconocida modelo que alcanzó a llegar a la portada de la revista Glamour. Esto fue antes de Hollywood y de su activismo político, cuando aún no era famosa y no sabía qué le depararía el destino. Para conmemorar ese hecho, la más reciente edición de la revista incluye una serie de fotos que usan la portada de marras como telón de fondo. Fonda, a sus 84 años, considera que está más joven que cuando tenía 20.

“Si alguien me hubiera dicho que me vería así a los 85 y que estaría trabajando tanto como lo hago hoy y tan bien no lo habría creído. En ese momento, yo dudaba que viviría más de 30 años”, dijo en una entrevista que acompaña las fotos, y que le ofreció a la actriz Yara Shahidi. Lo primero que pensó al ver las fotos de la sesión de hace 60 años, fue cómo había cambiado: “No me di por vencida, seguí, traté de hacer lo mejor y lo logré”. Cuando Shahidi le preguntó cuál fue la mayor sorpresa de su vida, dijo: “Saber que soy valiente”.

Mala conducta

Los años maravillosos en Hispanoamérica, Aquellos maravillosos años en España es una serie de televisión estadounidense creada por Carol Black​ y Neal Marlens. Estuvo seis temporadas en antena, en la cadena estadounidense de televisión ABC, de 1988 a 1993. - Foto: getty images

A finales de la década de los ochenta, los televidentes se enamoraron de la serie Los años maravillosos, que contaba la historia de tres amigos de primaria: Kevin Arnold, Winnie Cooper y Paul Pfeiffer, interpretados por Fred Savage, Danica McKellar y Josh Saviano. En 2019, el actor fue contratado como productor y director de una nueva serie inspirada en ese éxito, pero esta vez representada por una familia de clase media de raza afroamericana.

La noticia es que acaba de ser por despedido por 20th Television supuestamente por conducta inapropiada. Aún no se saben detalles, pero lo cierto es que Savage, de 45 años, ha tenido quejas similares en el pasado. En 2018, la actriz Alley Mills relató que una diseñadora de ropa demandó a Savage en 1993, cuando tenía 16 años, por haberla maltratado física y verbalmente.

El mismo año, Savage fue acusado de crear un ambiente laboral hostil y ser abusivo con personal de la serie The Grinder, de Fox. El actor negó todo y el caso fue desestimado en la corte. Pero todo indica que Savage sigue causando problemas en su trabajo.

Que no presten servicio

BTS es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 y que debutó en 2013 bajo la compañía Big Hit Music.​ Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico. - Foto: getty images

El Gobierno de Corea del sur está en una encrucijada política y legal por culpa del grupo de música pop BTS, integrado por siete jóvenes que tienen a muchas fanáticas de ese país y del mundo rendidas a sus pies. Ellas están al borde de un colapso debido a que las normas del país indican que todos los hombres deben prestar 21 meses de servicio militar, y la norma, por supuesto, cobija a los músicos.

Pero dado que acaban de conquistar el primer lugar en las listas de éxitos de Estados Unidos con su álbum Love Yourself, en el país hay todo un debate sobre si los eximen de esa obligación o, por el contrario, deben alejarse de la escena por casi dos años para que cumplan con sus deberes patrióticos. Ya algunos deportistas y atletas de élite han podido escapar de la regla, pero no los músicos, por lo que algunos políticos están presionando al Gobierno para actualizarla.

Aunque el primer ministro se comprometió a estudiar el caso, la decisión podría llegar demasiado tarde para los miembros de otra banda, Big Bang, que perdió a su cantante líder, G-Dragon, por tener que prestar servicio militar.

Britney al desnudo

Britney Jean Spears es una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense. Comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales. Después adquirió fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club. - Foto: Instagram @ britneyspears

La cantante Britney Spears, de 40 años, sorprendió a sus seguidores en Instagram al subir una serie de nueve fotos en las que aparece totalmente desnuda, aunque cada imagen cuenta con un delicado filtro para ocultar sus partes íntimas. No es la primera vez que lo hace. Desde que ganó el juicio contra su padre, James Spears, para volver a tener control sobre su vida y bienes, la cantante aparece, con frecuencia, ligera de ropas en esta plataforma.

Pero sus fanáticos (41 millones en Instagram) y quienes la apoyaron en esa lucha por la libertad, esta vez reaccionaron por ese comportamiento, que consideran errático. Muchos se refirieron con preocupación a que Britney no estaba bien y necesita ayuda. Otros le pidieron que dejara de posar desnuda y hubo quienes empezaron a decir que probablemente su padre tenía razón en mantenerla bajo su tutela.

La cantante está actualmente embarazada de su tercer hijo, pero las fotos fueron tomadas antes de eso en México, durante unas vacaciones junto a su prometido, Sam Asghari, con quien piensa casarse pronto.

¿Santa o pecadora?

Teresa de Calcuta, de nombre secular Agnes Gonxha Bojaxhiu​ y también conocida como Santa Teresa de Calcuta​ o Madre Teresa de Calcuta, fue una monja católica de origen albanés​​ naturalizada india, ​ que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. - Foto: getty images

La madre Teresa de Calcuta fue canonizada por su trabajo con los pobres, pero el documental de Sky llamado For The Love Of God? sostiene la tesis de que la monja tenía un lado oscuro oculto. Esa teoría se teje gracias a testimonios de algunos de sus amigos más cercanos y de sus críticos acérrimos. El médico británico Jack Preger, quien trabajó con su organización benéfica, se sorprendió porque “las monjas no brindaban la atención adecuada”, dice.

Las agujas las usaban una y otra vez sin esterilizar y a los enfermos con quemaduras les negaban los analgésicos. Ellas mismas se azotaban y llevaban cadenas con púas porque Teresa creía que el sufrimiento redimía al mundo. “Tenían el dinero para administrar un hospital decente para los pobres, pero nunca lo hicieron”, dice Preger.

La escritora Mary Johnson, por su parte, señala en la serie que la madre Teresa también encubrió los peores excesos de la Iglesia católica y parecía más atraída por la pobreza y el dolor que en ayudar a las personas a escapar de estos flagelos.