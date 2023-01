Participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, operada de urgencias tras una infección por perforarse la oreja

Katerin Peláez, recordada por los colombianos por su participación en el programa de telerrealidad Protagonistas de Nuestra Tele, pero también por lanzarse como candidata al Concejo de Medellín en 2019, tuvo que ser operada de urgencias por una infección en una de sus orejas.

Este 5 de enero, la modelo y empresaria le contó a su millón de seguidores en Instagram que debería ser intervenida quirúrgicamente porque se infectó luego de hacerse una perforación.

Katerin Peláez tiene un emprendimiento de prendas de vestir. - Foto: @katerinpelaezp

Por fortuna asistió a tiempo a un centro médico, donde el otorrinolaringólogo decidió operarla con urgencia. De no hacerlo, existía la posibilidad de una deformación.

“El cartílago se puede morir y la oreja puede perder su forma, es decir, quedar con una deformidad que se llama la deformidad del coliflor. Lo que tenemos que hacer es drenar esos puntos, sacarle toda la pus, lavar bien ese cartílago y, de ser necesario, poner algo acá que le haga presión para que no le vuelva a recoger. Va a necesitar tratamiento con antibiótico”, dijo el médico que diagnósticó a Katerin Peláez.

Para colmo de males, la productora de contenido tuvo que someterse a la cirugía con anestesia local, aunque lo recomendado era la general, pero como no había ayunado, esa opción quedó descartada. Si no ayunó fue porque no llegó a imaginar que fuera operada.

“Ese drenaje se hace de dos maneras, con anestesia local o con anestesia general, pero se requiere de un ayuno siquiera de ocho horas”, explicó el galeno.

Así quedó Katerin Peláez tras la cirugía - Foto: @katerinpelaezp

Para fortuna de Peláez, su paso por el quirófano fue un éxito, aunque eso no evitó que rumbo a su casa se le aguaran los ojos al dejar un mensaje a quienes estuvieron pendientes de ella.

“Pasaba por acá a contarles cómo me fue: bien. Que uno esté vivo es ya una gran bendición, no saben lo doloroso que fue, a pesar de que allá, en la clínica El Rosario, fueron demasiado especiales conmigo. El doctor otorrino Jorge Pineda fue un sol, todo su equipo de trabajo, pero fue muy doloroso porque hubo un punto en que la anestesia no me obró, entonces lo sentí demasiado tenso. Yo sé que el Señor me está utilizando como un instrumento para llegar a muchos de ustedes”, dijo.

La cirugía, un éxito

Peláez afirmó que si se infectó fue por ambiciosa, ya que tenía más de una perforación en su cuerpo pero insistió en hacerse más. Según ella, Dios le dio la oportunidad de compartir su testimonio con su seguidores para que no atravesaran la misma situación.

“A veces nos pasa que siempre vemos el vaso medio lleno, nunca nos es suficiente lo que ya tenemos, y siempre queremos y pretendemos más y es ahí donde fallamos como seres humanos, por la ambición”, expuso en un comienzo.

Pero luego, conmovida, agregó: “Yo quería una perforación como si no fueran suficientes las seis que ya tenía, entonces yo le agradezco a Dios porque sé que me está utilizando como instrumento para darles un mensaje, sobre todo a los jóvenes. Nunca nos es suficiente lo que ya tenemos y esto nos hace restarle valor a lo bendecido que es uno. Cuídense mucho, la salud es todo, si uno no tiene salud, no tiene absolutamente nada. Gracias a quienes me escribieron y se preocuparon por mí. Gracias a Dios vine a tiempo”.

Katerin Peláez junto a su familia. - Foto: @katerinpelaezp

Valga recordar que Katerin Peláez tiene dos hijos, Emanuel y María Celesta, y que, además de producir contenidos en Instagram tiene dos negocios: uno es su marca de ropa, Susurro Divino, con cerca de medión millón de seguidores en esa red social, y su línea dedicada al cuidado de la piel, llamada Esencia Divina.