Pipe Bueno rompió el silencio y reveló cómo es la relación de su mamá con Luisa Fernanda W

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se convirtieron en una de las parejas más comentadas de las plataformas digitales y los medios nacionales, debido al vínculo que construyeron desde hace varios años. Los dos formaron una familia y recibieron a sus dos hijos, Máximo y Domenic, con quienes disfrutan de momentos tiernos, graciosos y particulares.

“Se nos creció la familia, Máximo y Domenic llegaron a nuestra vida a mejorarla en todo sentido. Desde el día que nos conocimos sabíamos que el sentimiento que teníamos el uno por el otro no era en vano. ¡Gracias Dios por nuestra familia! LOS AMO INFINITAMENTE”, fueron las palabras con las que la influencer acompañó las primeras fotografías familiares que se tomaron tras el nacimiento de su segundo bebé en octubre de este año.

El cantante y la empresaria de productos de belleza se dieron una oportunidad en el amor tras varias situaciones de su pasado, congeniando en proyectos, planes a futuro y un camino lleno de sorpresas. Pese a las críticas, la relación continuó estable y, actualmente, se ubicó en el centro de elogios por parte de sus fieles seguidores de las redes sociales.

Sin embargo, más allá de conocer cómo ha ido creciendo su hogar y los retos que han tenido que enfrentar como padres, los seguidores del cantante lo cuestionaron recientemente en medio de una ronda de preguntas que activó desde su perfil oficial de Instagram, para saber cómo es la relación entre la madre de sus pequeños y su progenitora, Martha Lucía Bueno.

“¿Qué tal la relación de Lu y tu mamá?”, le escribió un usuario al intérprete de ‘Cupido falló’. Al leer este mensaje, Pipe Bueno le dio el espacio a la antioqueña para que ella misma confirmara lo que sentía.

“Una relación muy bonita, yo quiero mucho a mi suegra, porque es una suegra bien bacana”, dijo inicialmente. “Cuando nos enrumbamos juntas es mejor”, agregó con seguridad mientras el cantante se mostró agradecido y mencionó que en conclusión eso quería decir que era “un bendecido de Dios”.

Dieron pistas sobre cuándo buscarán una hermanita para Máximo y Domenic

Los internautas, que siguen de cerca la vida del cantante y la generadora de contenido, también han indagado sobre la posibilidad de que la pareja busque una hermanita para Máximo y Domenic. “¿No van a intentar la niña más adelante?”, le preguntaron a la pareja durante una transmisión en vivo.

Fue un momento bastante particular, pues el cantante giró su celular para enfocar a la empresaria dándole la posibilidad de responder. En un primer momento dijo que no, luego dudo un poco y finalmente dio un tiempo estimado para intentarlo.

“No sé, esa historia está en continuará. No sé, pero no tan rápido. En cinco años”, dijo la influenciadora mientras el cantante indicaba que se haría el intento constantemente.

En la misma transmisión le recordaron al cantante el episodio que vivió durante el nacimiento de su primogénito Máximo, pues cabe señalar que casi se desmaya en el parto, razón por la que le preguntaron si le había dado la “pálida”.

“No me dio la pálida porque todo salió bien, además como es la segunda vez, ya hay experiencia… y para los que no saben, es que en el nacimiento de Máximo me estaba desmayando porque estaba preocupado por Lu, creí que no estaba bien. Esta vez estuve sólido”, aseguró con total tranquilidad el cantante de música popular.

Por otro lado, mencionó que posiblemente más adelante podría sorprender a sus seguidores con imágenes de lo que ha sido esta etapa de su vida que, tal como lo dejaron ver en una hermosa foto familiar que se tomaron, ha estado llena de amor y alegría.

Muchas otras personalidades de la farándula nacional han aprovechado este momento para dejarle un mensaje a Luisa Fernanda W y a Pipe Bueno, y les expresan su felicidad por este nuevo hijo que hace crecer la familia de estos famosos.