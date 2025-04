Piqué quedó expuesto en inesperados audios, mientras lloraba por fuerte momento que vive: “Llevamos tres años”

“Es muy frustrante, llevamos tres años con este caso. De verdad creo que hemos aportado un valor incalculable para la Federación Española de Fútbol, el contrato más grande, que luego, pues entiendo perfectamente que en España la gente puede ver de otra manera el tema de Arabia Saudita y ahí no quiero entrar, pero que llevamos tres años. A nivel de la prensa, de todo este proceso, no podéis llegar a imaginar lo que afecta el salir tu nombre constantemente en algo que en cualquier otro país del mundo… No quiero ponerme medallas, te pondrían una estatua”, se escucha al español.