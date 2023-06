Piqué y Clara Chía fueron captados en un conocido restaurante; Shakira se saca la ‘espinita’ con rumores de estar enamorada

Shakira se encuentra en su mejor momento, desde que tomó la decisión de radicarse en territorio estadounidense junto a sus dos hijos, Milan y Sasha y sus padres William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado, tras haber vivido una amarga y polémica separación con Gerard Piqué, con quien convivió por casi 12 años. Mientras, desde el otro lado del mundo, el exfutbolista y su actual novia Clara Chía Martí siguen acaparando la atención no solo de la prensa internacional y paparazzis, sino además de los curiosos que no desaprovechan un momento para captarlos en su día a día.

En medio de las críticas y los comentarios recibidos, las miradas se han posado en una nueva fotografía de la pareja, que dejaría en evidencia que ambos siguen viviendo a plenitud el idilio de amor. Los dos decidieron esquivar los chismes y enfocarse en la relación que sostienen, siendo vistos para esta ocasión, disfrutando de una comida en un conocido restaurante de Barcelona antes de retomar sus compromisos laborales en la empresa del exfutbolista, Kosmos, en la que ambos trabajan.

Clara y Gerard el Lunes 29 de Mayo al mediodía subiendo a un taxi después de haber almorzado en un restaurante cercano a su trabajo 📸🚖💕



Siendo perseguidos por el Paparazzi JM 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/VQIkYY0cqH — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 31, 2023

Así lo dio a conocer Europa Press, incluso, se conoció una imagen que fue publicada por la cuenta de fans de la pareja de españoles en Twitter @ClaGerFans, donde se ve a la pareja subiendo a lo que sería un taxi, después de haber disfrutado de una nueva cita ‘romántica’, tras lo comentado sobre Acróstico, lanzamiento de la colombiana, y el último evento musical al que asistieron, el concierto de Coldplay.

El escenario habría sido, según Europa Press, un conocido restaurante de la ciudad condal en el que comieron juntos aprovechando un ‘hueco’ en sus agendas profesionales. Esquivos, el exfutbolista y su novia abandonaban el lugar y se subían rápidamente a un taxi sin pronunciarse sobre el supuesto anillo de compromiso que Piqué le habría regalado a la joven catalana y que podría significar que, tras un año de relación, ya tienen planes de boda.

Piqué y una nueva publicación con Clara Chía que ha revolucionado las redes sociales. - Foto: @3gerardpique

De ahí la pareja puso rumbo a Kosmos, empresa propiedad del blaugrana en la que también trabaja Clara, donde entraron directamente en un vehículo para huir de las preguntas sobre la posible ilusión de Shakira con Jimmy Butler.

En los últimos días, la artista se ha visto muy activa en el territorio estadounidense, donde no solo ha publicado en sus redes sociales los varios planes que ha compartido; también, ha sido captada por los paparazis, en actividades como una cena con Bizarrap y Duki, un rato de descanso con sus retoños y un evento deportivo de los Miami HEAT, equipo oficial de la ciudad en la que reside, al cual asistió.

Pero hay algo que es tema de conversación entre los usuarios de las plataformas digitales sobre la colombiana, por un partido de baloncesto al que asistió. Se trata del rumor de un posible romance entre la artista y una estrella de los Heat, Jimmy Butler.

El rumor se desató por las cuentas oficiales de Instagram de ambas celebridades, donde dejaron en evidencia, además de lo reseñado por el diario Marca, que ambos involucrados se habrían empezado a seguir mutuamente en cada una de sus cuentas oficiales de la red social.

La cantante estaría siendo involucrada con Jimmy Butler. - Foto: Tomadas de Instagram @jimmybutler y @shakira - Montaje: SEMANA

Por lo que, al parecer, el estadounidense, de 33 años y quien mide poco más de dos metros, podría estar ‘interesado’ en la intérprete de Te Felicito. Pero, pese al ‘acercamiento’, lo cierto es que ninguna de las dos partes involucradas ha hablado al respecto para confirmar o desmentir las especulaciones que han surgido y tomado fuerza en las plataformas digitales; por lo que, todo quedó ahí, en simples rumores ‘de pasillo’.

Ahora, el tema vuelve a tomar fuerza y todo por una reciente publicación en las historias de Instagram de la cantante. Allí, Shakira hizo un curioso “acróstico”, que muchos de sus seguidores han tomado como una indirecta para el ‘as’ del básquet internacional.

Con un fondo negro, la colombiana puso el siguiente mensaje en inglés: “This is my acrostic for today” (Este es mi acróstico para hoy)”, haciendo referencia a su última canción Acróstico, una balada que hizo recordar a muchos sus inicios en el pop y que contó con las colaboraciones de sus hijos.

En su acróstico, una composición poética cuyas letras forman un vocablo o una frase, la celebridad desglosa la palabra ‘Heat’, cuyo significado en español es calor.

“Heroic, Extraordinary, Awesome, Team” (Heroico, Extraordinario, Asombroso y Equipo)”, son los adjetivos en inglés que colocó la colombiana.