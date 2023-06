Ellie Spence, de ‘Love Island’, reveló haber tenido un episodio difícil en su vida; estuvo a punto de morir

Ellie Spence, quien es concursante en el programa ‘reality’ Love Island, abrió su corazón a sus 82,4 mil seguidores que acumula en Instagram, para contar su experiencia al estar cerca de la muerte en un accidente que tuvo.

La joven británica empezó narrando su historia, que todo ocurrió antes del verano y cuando apenas tenía tan solo 18 años.

“Por esta época, justo antes del verano, cuando tenía 18 años, me empalé en una puerta de acero con lanzas y casi me suicido accidentalmente”, señaló la mujer, que hoy en día tiene alrededor de 25 años.

Y luego, Spence agregó que se incrustó un tornillo, muy cerca de la arteria principal, en la entrepierna, lo que por poco le arrebata su vida.

"Sabía que estaba a punto de morir": Ellie Spence - Foto: Tomada de Instagram @elliespennie

“Acababa de terminar mis exámenes de nivel A y yo y una de mis mejores amigas, Livvy, salimos de noche, regresamos a su casa en las primeras horas de la mañana y la puerta frente a su casa estaba cerrada. Después de escalar la puerta y llegar a la cima, puse mi pie en la barra entre las lanzas, mi pie resbaló y una de las lanzas me atravesó directamente en la articulación de mi pierna. De alguna manera me di la vuelta y me encontré colgando hacia atrás de la puerta, 10 pies en el aire”, manifestó la joven en la red social.

Además, señaló que su amiga, con quien estaba esa madrugada, no se percató de lo ocurrido y de que se encontraba en el piso, solo hasta varios minutos después fue que se dio cuenta de lo que sucedía.

“Apenas podía pronunciar mis palabras por el dolor y el pánico en el que estaba y Livvy no tenía idea de que estaba empalado. Después de 10 minutos de problemas de comunicación en completa oscuridad, mi pierna se había desgarrado desde el frente de mi articulación hasta la parte posterior de mi trasero. Empecé a desmayarme por el dolor, la pérdida de sangre y mentalmente acepté el hecho de que sabía que estaba a punto de morir”, dijo la joven en su relato.

Spence contó su experiencia sobre estar muy cerca de la muerte. - Foto: Tomada de Instagram @elliespennie

A su vez, agregó los momentos difíciles que vivió: “Me rendí y me quedé en silencio y después de unos minutos de repente escuché una voz gritando en mi oído que me levantara, levántate, levántate repetidamente (no reconocí la voz) y vi una luz blanca brillante (no soy una persona demasiado espiritual, así que esto sigue siendo una locura para mí hasta el día de hoy) Inmediatamente me desperté y de la nada comencé a dirigir perfectamente a Livvy y afortunadamente ella me sacó de la puerta”.

Después de varios minutos de dolor y sufrimiento, su amiga Livvy por fin logra percatarse de la situación y es ahí cuando deciden trasladarla a un centro de urgencia.

“Me llevaron de urgencia al hospital y me dijeron que estaba a 3 mm de mi arteria principal, así que solo una pequeña lágrima más me habría desangrado y moriría colgando de la puerta”, dijo la joven.

Finalmente, Spence asegura que le debe la vida a su amiga y también expreso la gratitud que siente hacia ella por haber salvado su vida. Además, aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de aceptar el cuerpo tal y como es, ya que, debido al accidente, la joven quedó con algunas cicatrices en la parte baja de su cuerpo.

La joven quedó con algunas cicatrices en la parte baja de su cuerpo. - Foto: Tomada de Instagram @elliespennie

“Livvy es mi ángel de la vida real y me salvó la vida ese día. Llegar a un acuerdo con escapar de la muerte por muy poco es un sentimiento que nunca podré expresar con palabras y la larga recuperación que siguió realmente me hizo apreciar la suerte que tengo de tener una segunda oportunidad de experimentar la vida”, concluyó en su mensaje.