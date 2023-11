Pirry relató el grave accidente que sufrió en su casa: “Casi me encuentran muerto”

Guillermo Arturo Prieto, más conocido como Pirry, es uno de los periodistas más famosos del país. Durante varios años estuvo en la pantalla contando historias sobre las difíciles realidades que se viven en Colombia, por lo que de esta forma se ganó el corazón de millones de ciudadanos.

Recientemente, el comunicador compartió un video en el que contó un grave accidente que sufrió en su casa y que, por poco, acaba con su vida, lo que finalmente lo llevó a una profunda reflexión sobre lo efímera que puede ser la existencia en el plano terrenal.

Pirry compartió un conmovedor momento. | Foto: Raúl Palacios

En el audiovisual, Pirry habló sobre la muerte de Alejandra Villafañe, la actriz que murió como consecuencia de un cáncer, una de las enfermedades que más fallecimientos deja en todo el mundo. El periodista aseguró que la partida de ella lo hizo pensar muchas cosas, especialmente acerca de las situaciones por las que a veces se quejan las personas.

Esto fue el detonando por el que decidió compartir su historia. El periodista explicó que se encontraba realizando algunas reparaciones en su baño y finalmente terminó cayendo de las escaleras, lo que le generó un fuerte golpe en la cabeza.

“Hay una imagen que puede ser muy fuerte, solo una, que es la fotografía que me tomó mi hermana cuando me encontró casi muerto en el baño de mi casa”, dijo el periodista.

Pirry explicó que producto de esto le tuvieron que tomar 22 puntos en el parietal derecho. Afortunadamente, fue encontrado por su hermana después de que cayera, ya que de no ser así, probablemente no se encontraría con vida. “Ella me decía que de mi cabeza salían chorritos de sangre. Casi me encuentran muerto”, contó.

Pirry aseguró que ha aprendido a ver la vida de una manera diferente. | Foto: Raúl Palacios

Después de despertar y mirar la magnitud del accidente que había tenido, Pirry relató que empezó un momento de reflexión en el que pensó sobre lo frágil que es la vida y lo rápido que este se puede ir.

“Cuando desperté y vi la magnitud de la herida, me di cuenta de lo fácil que se te puede ir la vida. No tienes que estar haciendo un deporte extremo. A uno a veces se le va la energía y la vida pensando no en lo que uno podría tener o lograr, sino en lo que no se tiene”, sostuvo.

Desde ese momento, según dijo, comenzó a agradecer en mayor medida cada momento que vive y todo lo que ha logrado a lo largo de estos años, por lo que aprendió a ver la vida de otra forma.

“Mi propósito: menos látigo, menos auto compasión, más empatía y más agradecimiento sin perder la rebeldía cuando es justa”, escribió en la publicación.

El video no ha tardado en hacerse viral. | Foto: Externos