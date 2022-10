¿Por qué Juan Sebastián Aragón, el actor de Armando Navarro en ‘Pasión de Gavilanes’, se alejó de la televisión?

El actor que protagonizó el papel del villano de ‘Pasión de Gavilanes’ reveló cuál sería la razón por la que no se ha vuelto a ver en la televisión.

Armando Navarro fue uno de los personajes más odiados, pero a su vez más queridos por las personas que vieron y recuerdan la primera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, una de las telenovelas colombianas más exitosas, emitida hace casi 20 años.

Aunque algunos de los actores que hicieron parte de esta telenovela siguieron con grandes proyectos en televisión, o incluso en cine, muchos otros quedaron en el recuerdo y corazón de miles de televidentes. Uno de ellos fue Juan Sebastián Aragón.

¿Quién puede olvidar al icónico personaje que estuvo “locamente” enamorado de Rosario Montes, interpretado por Zharick León, y que intentó acabar con la familia Reyes y luego con las hermanas Elizondo? Armando Navarro era un exitoso empresario que por su fuerte carácter tuvo varios enemigos; incluso, llegó a revelar que, en la vida real, llegó a tener contratiempos con aficionados que lo insultaban e intentaban agredirlo físicamente por su papel de ficción.

Desde que realizó esa exitosa producción, Juan Sebastián se alejó de la televisión, a pesar de no estar completamente desvinculado de su oficio. Incluso, en las últimas semanas se le vio en el Festival Internacional de Cine de Santander, donde le preguntaron por sus proyectos actuales y el porqué no se ha vuelto a ver en las pantallas.

“¿La televisión? Por ahora no hay tiempo. Llevo ya seis años consolidando este proyecto cultural del Auditorio Sonia Fajardo Forero y pues hasta que esto ya no esté caminando solo, que todavía falta, no hay tiempo para otras cosas por ahora”, concluyó Aragón del porqué se encuentra alejado de las pantallas.

Recordemos que el personaje del reconocido actor murió el final de la primera temporada a manos de la Policía, segundos antes de que él le disparara a Franco Reyes, menor de los hermanos Reyes (papel interpretado por Michel Brown). De hecho, alcanzó a dispara el arma, pero quien recibe el disparo fue el gran amor de su vida, quien estaba enamorada de Franco.

Antes de su icónico personaje en ‘Pasión de gavilanes’, Juan Sebastián Aragón participó en ‘Las aguas mansas’ (1994), dando vida a Óscar Reyes; luego hizo parte del elenco de producciones como ‘La luz de mis ojos’, ‘Comando élite’, ‘El cartel 2′, ‘La ley del corazón’, ‘Lorena’, ‘La marca del deseo’, ‘Regreso a la guaca’, ‘La niña’, entre otras. También, ha participado en múltiples obras de teatro.

¿Cuál fue su última participación en telenovela? Fue en “La luz de mis ojos”, en 2017, donde interpretó al Dr. Carlos Márquez. Desde aquel momento no se le ha vuelto a ver en la televisión.

Pero, ¿qué proyectos tiene ahora? “Yo sigo trabajando con Konrad Lorenz como Director Artístico y Cultural, haciendo programación, ofreciéndole al público capitalino teatro, danza, música, ciclos de cine colombiano también, dictando clases y haciendo de todo dentro de la universidad”, señaló el actor.

A su ausencia en la televisión se le suma la poca presencia en sus redes sociales, pues de vez en cuando le deja ver a sus más de 65 mil seguidores, detalles de su vida actual.

¿Juan Sebastián Aragón sufre de alguna enfermedad?

Hace algún tiempo, en entrevista con Caracol Televisión, el reconocido actor reveló que cuando era pequeño sufrió una complicada enfermedad neurológica que le impedía prestar la misma atención que los demás niños de su edad.

“Tenía como pequeños cortes de luz en el flujo eléctrico cerebral y eso me impedía realizar deporte que me implicara un gran esfuerzo físico, puesto que hiperventilaba para tomar aire y eso me provocaba las ausencias”.

Como consecuencia de los medicamentos que le dieron en ese momento para tratar la enfermedad, le surgieron algunas alergias que, hoy en día, le impiden comer ciertos alimentos.