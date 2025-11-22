Predicciones de Walter Mercado para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre; alertó a 3 signos

Para el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de noviembre, Betty B. Mercado, sobrina de Walter Mercado, compartió algunos consejos importantes para cada uno de los signos del zodiaco, pues pese a que el vidente falleció en el año 2019, continúa siendo importante entre quienes se interesan por el horóscopo.

Para estos días, se hizo especial advertencia a tres signos del zodiaco, los cuales deben prestar especial atención para evitar problemas e inconvenientes.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries experimentará un fin de semana de profunda introspección, marcado por la necesidad de hacer cambios en su estilo de vida. Se recomienda priorizar la tranquilidad, especialmente antes de asumir cambios drásticos en lo personal o profesional.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las energías intensas podrían manifestarse en forma de irritabilidad o exceso de actividad mental. Géminis deberá canalizar la presión interna a través de la actividad física o rutinas saludables para evitar tensiones innecesarias.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio enfrentará inquietud e impulsos repentinos difíciles de controlar. Deberá evitar provocar celos o situaciones tensas hacia su pareja. El autocontrol será clave para evitar conflictos en la vida afectiva.

Predicciones para el resto de los signos

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro vivirá un fin de semana marcado por su sensualidad y estabilidad emocional. Las relaciones que inician bajo esta energía serán positivas, pues está en búsqueda de seguridad y progreso.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer atraerá atención, ya que su presencia será magnética en entornos sociales. Quienes tienen pareja podrían contemplar pasos importantes hacia un compromiso más sólido.

Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tendrá energías positivas para viajes cortos y encuentros sociales. Disfrutará la buena comunicación y momentos especiales junto a personas cercanas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo necesitará enfocarse en limpiar su mundo interior, organizar su entorno y ordenar asuntos pendientes. La estabilidad emocional llegará a través de la claridad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La comunicación será directa y efectiva. Libra buscará expandir horizontes mediante el conocimiento y el contacto con nuevas culturas o ideas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario se enfrentará a un proceso de crecimiento personal profundo, enfocado en la responsabilidad emocional y la madurez espiritual.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La relación con la familia atravesará cambios positivos. La paciencia será clave para ver resultados y mantener la armonía en el hogar.

El vidente dejó alertas para este fin de semana. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario deberá evitar críticas directas y enfocarse en reforzar el apoyo emocional y financiero a quienes necesiten de su guía.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis deberá cerrar ciclos y enfrentar verdades que ha postergado. El bienestar físico y emocional dependerá de asumir responsabilidades con determinación.