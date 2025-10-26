Suscribirse

Predicciones de Walter Mercado para el lunes 27 de octubre: estos son los números de la suerte

El legado del astrólogo sigue vivo, enviando mensajes claros a los 12 signos zodiacales.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de octubre de 2025, 11:07 p. m.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
Aunque han pasado seis años desde su fallecimiento, Walter Mercado sigue siendo una figura admirada y respetada entre quienes creen en la astrología y las fuerzas cósmicas. Su legado permanece vigente gracias a Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, quien se encarga de difundir cada día los mensajes y enseñanzas que el recordado astrólogo dejó plasmados en sus escritos.

Para este lunes 27 de octubre, se revelaron nuevas predicciones junto con valiosos consejos y los anhelados números de la suerte, pensados especialmente para aquellos que confían en el poder del destino a través de los juegos de azar como las loterías y los chances.

El Nuevo Herald se encargó de recopilar estos mensajes, enfocándolos en cada uno de los doce signos.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Los temas del hogar y los proyectos personales florecen. Llegan oportunidades, reconocimientos y sorpresas positivas. Personas leales le acompañan y el amor verdadero se hace presente.

Números de suerte: 5, 47, 10.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

El amor se activa con fuerza y un signo de fuego podría robarle el corazón. En lo laboral y financiero, avanza con paso firme hacia la estabilidad.

Números de suerte: 10, 46, 13.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 27 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Su enfoque y habilidades le conducen al éxito. La prosperidad aumenta y su intuición le guía hacia decisiones acertadas. Verá con claridad los sentimientos de otros.

Números de suerte: 34, 2, 18.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

La salud mejora, aunque será clave mantener la calma y cuidar el ritmo. Su entorno familiar dependerá de usted y su intuición le llevará por el camino correcto.

Números de suerte: 33, 6, 29.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Los viajes y proyectos académicos le abren nuevas puertas. Termina una etapa difícil y llega la prosperidad. Recibirá un gesto especial de alguien cercano.

Números de suerte: 24, 16, 20.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

Su creatividad brilla y el amor ocupa un lugar importante. Alguien especial podría enamorarse de usted. Pague pendientes y disfrute de tranquilidad económica.

Números de suerte: 18, 35, 1.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

Recupera su fuerza interior y atrae éxito. Es un buen momento para cerrar acuerdos y fortalecer su imagen. Su encanto genera admiración y algo de envidia.

Números de suerte: 23, 17, 4.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

Se enfoca en usted mismo y descubre mayor independencia. Su energía inspira a los demás y se despierta su poder espiritual y creativo.

Números de suerte: 46, 8, 12.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

Los deseos comienzan a concretarse y el amor se manifiesta de nuevas formas. Un familiar podría necesitar su apoyo emocional, y su generosidad traerá recompensas espirituales. sus acciones nobles regresarán a usted multiplicadas en bendiciones.

Números de suerte: 22, 5, 37.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

Recupera su fuerza interior y la confianza en sus decisiones. Disfruta del amor con madurez y equilibrio, dejando atrás dramas del pasado. La armonía familiar mejora y los malentendidos se disipan.

Números de suerte: 30, 26, 41.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Los proyectos personales avanzan con éxito y su intuición será clave para atraer prosperidad. Se abre una etapa de sanación física y emocional en la que contará con el apoyo de personas que le aprecian sinceramente.

Números de suerte: 4, 20, 15.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Combina su sentido práctico con su romanticismo natural. En casa, la paciencia será su mejor aliada para mantener la armonía. Disfrute de los buenos momentos y recuerde que su bienestar depende de usted mismo.

Números de suerte: 15, 50, 22.

