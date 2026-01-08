Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 8 de enero

El experto ha dejado una serie de mensaje con relación a la primera semana de enero, dándole rumbo a los signos del zodiaco.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

8 de enero de 2026, 1:58 p. m.
Niño Prodigio
Niño Prodigio Foto: Instagram @ninoprodigio - Montaje SEMANA

El comienzo de 2026 se presenta con un aire de renovación, dando paso a transformaciones, advertencias y predicciones dirigidas a los doce signos del zodiaco. La dinámica astral adquiere un papel protagónico en los primeros días del año, convirtiéndose en una guía para quienes ven en la astrología una forma de interpretar lo que depara el futuro.

Mhoni Vidente inició el año 2026 con horóscopos y puntos débiles de cada uno de los 12 signos del zodiaco; fue clara con advertencias

En este panorama, El Niño Prodigio continúa consolidándose como una de las figuras espirituales más influyentes del ámbito hispano. Su estilo claro y cercano al explicar los movimientos de los astros, junto con su facilidad para transmitir mensajes cargados de sensibilidad, le ha permitido fortalecer una audiencia fiel que sigue de cerca cada una de sus orientaciones.

Como es habitual, el astrólogo dominicano difundió recientemente un nuevo contenido audiovisual a través de sus plataformas digitales, especialmente en YouTube e Instagram. Allí dio a conocer sus análisis y vaticinios correspondientes al jueves 8 de enero de 2026, una fecha cercana al segundo fin de semana en el arranque del año, marcada por altas expectativas y un fuerte simbolismo energético.

Para iniciar este nuevo ciclo, el vidente también entregó una serie de recomendaciones y reflexiones orientadas a atraer vibras favorables, con el deseo de que el camino que se abre resulte próspero y positivo para todos.

Gente

Sara Uribe expuso importante razón por la que le dijo que ‘sí’ a ‘La casa de los famosos’ y reveló por qué tardó en dar respuesta

Gente

La oreja de Van Gogh calló críticas con amorosa dedicatoria a Amaia Montero; la defendieron de muchos: “Nos importa un comino”

Gente

Así reaccionó Andrea Petro cuando le preguntaron cómo se llevaba con Verónica Alcocer

Gente

6ix9ine, el rapero que se entregó para ir a prisión y compartir con Nicolás Maduro: “Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”

Gente

Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor y se mostró emocionada; él es el hombre que la flechó

Gente

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

Gente

Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 7 de enero

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 6 de enero

Gente

Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy miércoles, 31 de diciembre

Horóscopo del 8 de enero de 2026

Aries, Leo y Sagitario

Las responsabilidades reclaman foco y orden, especialmente en temas laborales y financieros. Avanzar con planificación y cuidar la energía física te permite sostener resultados sin desgastarse”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Se activan procesos de maduración personal, afectiva y espiritual que piden paciencia y coherencia. Disfrutar el presente mientras construyes a largo plazo fortalece tus decisiones y tu estabilidad”.

Géminis, Libra y Acuario

El equilibrio entre lo mental, lo familiar y lo económico será clave para no dispersarte. Tomar pausas conscientes y actuar con cautela de ayuda a ordenas prioridades y proteger tus recursos”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

La intuición se vuelve una aliada para comprender vínculos, ideas y propuestas externas. Observar con sensibilidad, sin idealizar ni cerrarte, te permite elegir lo que nutre tu mundo emocional”.

Más de Gente

La ganadora de 'Protagonistas de Nuestra Tele 2012' fue confirmada para la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia'.

Sara Uribe expuso importante razón por la que le dijo que ‘sí’ a ‘La casa de los famosos’ y reveló por qué tardó en dar respuesta

La Oreja de Van Gogh respondió con dedicatoria a Amaia Montero, críticas en su contra.

La oreja de Van Gogh calló críticas con amorosa dedicatoria a Amaia Montero; la defendieron de muchos: “Nos importa un comino”

ANDREA PETRO HERRÁN

Así reaccionó Andrea Petro cuando le preguntaron cómo se llevaba con Verónica Alcocer

Tekashi 6ix9ine, rapero estadounidense, celebró compartir prisión con Nicolás Maduro.

6ix9ine, el rapero que se entregó para ir a prisión y compartir con Nicolás Maduro: “Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”

Niño Prodigio

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 8 de enero

Foto: Instagram @laveronicaorozco

Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor y se mostró emocionada; él es el hombre que la flechó

Estas son las estrellas de la farándula que harán parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

Carla Giraldo

Carla Giraldo dejó en evidencia su relación con inesperado video, a pocos días del regreso de ‘La casa de los famosos’

Claudia Bahamón reveló en un podcast la dificil prueba que pasó junto a su familia.

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

Noticias Destacadas