Suscribirse

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 18 de noviembre

El vidente lanzó su nueva lectura y entregó mensaje a sus seguidores, sobre lo que atravesará cada signo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 12:40 p. m.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos. | Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Noviembre continúa su curso y, con él, crece el interés de quienes buscan en la astrología una herramienta para interpretar su rumbo y anticiparse a los movimientos que pueda traer el mes. Son muchas las personas que acuden a guías espirituales y expertos en predicciones para encontrar claridad frente a situaciones emocionales, personales o laborales que enfrentan durante este periodo.

Contexto: Cruda advertencia de Mhoni Vidente sobre hecho que ocurriría en noviembre: “No se va a salvar”

Dentro de este escenario, El Niño Prodigio sigue consolidándose como una de las voces espirituales más respetadas del mundo hispanohablante. Su estilo cálido, la forma en que traduce los mensajes del cosmos y su habilidad para percibir las energías lo han convertido en un referente para miles de seguidores que ven en sus consejos un apoyo para mantener el equilibrio cotidiano.

El reconocido astrólogo dominicano, manteniendo su tradicional cercanía con el público, compartió recientemente un nuevo video en sus plataformas digitales —entre ellas YouTube e Instagram— donde reveló sus pronósticos para este martes, 18 de noviembre de 2025.

Horóscopo del 18 de noviembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

El deseo y la inspiración se fusionan, despertando tu magnetismo y pasión por la vida. Estos días cada gesto irradia calor y creatividad, invitándote a vivir el amor y la conexión con autenticidad”.

Tauro, Virgo y Capricornio

El placer, la belleza y la estabilidad se entrelazan, trayendo armonía a tus rutinas y vínculos. Aprovecha para disfrutar lo que construyes paso a paso y deja que la sensualidad sea el puente hacia la prosperidad”.

Géminis, Libra y Acuario

“Tu mente brillante y tu encanto natural abren puertas a nuevas oportunidades. Con esto, la comunicación se vuelve tu aliada para atraer, negociar y seducir con inteligencia y elegancia”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

La sensibilidad se intensifica y tus emociones fluyen con un magnetismo irresistible. Además, el amor, la creatividad y la intuición te guían a expresar lo más profundo de tu alma con ternura y poder espiritual”.

En esta entrega, el vidente subrayó la relevancia de mantener una mentalidad positiva, procurar ambientes cargados de buena energía y actuar con calma antes de tomar decisiones importantes. Según su interpretación, este mes marcará una etapa de ajustes y descubrimientos, en la que la intuición será clave para orientar el camino y definir las acciones que cada persona deberá emprender.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No estoy mal casada”: Adelina Guerrero defiende a su esposo, el ministro Armando Benedetti, y les habló a quienes “lo odian”

2. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran encuesta del Centro Nacional de Consultoría, financiada por empresarios antioqueños

3. Ella es María Antonia Mosquera, nueva Señorita Colombia 2025; conquistó el certamen y será la representante del país

4. Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 18 de noviembre

5. ¿Quiere ir al Mundial del 2026? Trump anuncia visas exprés si adquiere entradas para los partidos. Así es el acuerdo con la FIFA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Niño prodigioPrediccionesHoróscopo hoysignos del zodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.