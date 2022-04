Premios Grammy | “Tampoco vino”: presentador creyó que Vicente Fernández seguía con vida

El pasado 3 de abril se desarrolló la 64 edición de los Premios Grammy (también conocidos como Grammy anglo en Latinoamérica), que conmemoran lo mejor de la música de habla inglesa, así como uno que otro premio a la música en español.

Precisamente, uno de estos reconocimientos al arte latino fue dado de forma póstuma a Vicente Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre. El cantante mexicano es considerado por muchos como el rey de la música ranchera, y la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no quiso ser ajena a los homenajes que durante estos casi cuatro meses ha recibido el fallecido intérprete.

Fernández fue premiado con el galardón a mejor disco de música regional mexicana, por A mis 80′s, que fue el último álbum en el que participó antes de morir a sus 81 años.

Sin embargo, en medio del homenaje, uno de los presentadores fue protagonista de una infortunada equivocación. Jimmie Allen era el encargado de anunciar el premio póstumo a Vicente Fernández, solo que cuando lo anunció dio a entender que el artista había decidido no asistir; en pocas palabras, el cantante no sabía que Chente ya había muerto.

“Tampoco ha venido (Vicente Fernández), pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy”, dijo Allen, mostrando total desconocimiento por la desaparición física del cantante mexicano.

"Tampoco vino". El cantante Jimmie Allen anunció a Vicente Fernández como el ganador del Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana y al no aparecer dijo que no había ido, pero que recibía el premio en su nombre. pic.twitter.com/OTqx5WyFas — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) April 4, 2022

Como era de esperar, este impase no fue tomado de la mejor manera por los seguidores de Fernández, especialmente por su público en México. Los fanáticos del rey de la ranchera no dudaron en criticar a la organización de los Grammy por permitir que una persona que no tiene conocimiento alguno de la carrera musical de Vicente Fernández, así como de su fallecimiento, fuese el asignado para entregar este importante premio.

“¡Increíble! Allen, si ‘Chente’ no está no es precisamente porque no haya querido”; “¿Este tipejo no sabe que Vicente se murió? ¡Qué horror!”; “Esto es un verdadero irrespeto para la memoria de nuestro ‘Rey’” y “A la próxima deberían asegurarse de que al menos la persona que entrega el premio conozca al artista a quien se lo debería entregar”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Por el momento, Jimmie Allen no se ha manifestado sobre el ‘descache’ que tuvo.

“Qué felicidad tan hp”

Sin embargo, en Colombia la felicidad sí estuvo presente después de que Juanes se quedara con el premio a mejor álbum rock o alternativo, única categoría a la que el artista paisa estaba nominado. Bomba Estéreo también era uno de los favoritos a quedarse con este galardón.

“Qué felicidad tan Hp sin palabras sigo en shock”, escribió el intérprete de ‘A Dios le pido’ en Twitter.

Después, en su cuenta de Instagram, fue un poco más amplio con sus palabras, agradeciendo a las personas que hicieron posible que su álbum Origen fuese premiado como el mejor en la categoría en la que concursó.

“Que alegría tan inmensa. Gracias a la Academia por tan grande reconocimiento, a Sebastián Krys y todos los músicos por acompañarme en esta creación, a Rafael Restrepo, a mi equipo de trabajo y a Universal Music. Un reconocimiento especial a todos mis colegas nominados en esta categoría que se merecían este premio igual que yo”, es el mensaje que dejó Juanes en la red social, que acompañó también con un video en el que reveló el momento y la forma cómo se enteró de la grata noticia.

Cabe recordar que esta es la tercera ocasión en la que Juanes se alza con un trofeo de los Grammy Anglo, alcanzando así a Shakira como los únicos dos artistas colombianos en tener tres premios de este evento.