Estos son los ganadores de los Premios Grammy 2022

Los premios Grammy, que otorgan la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, son los más importantes en la industria musical y brindan reconocimiento anualmente a los mejores trabajos del momento; para esta oportunidad hay varios artistas colombianos que tienen la posibilidad de obtener el galardón.

Las nominaciones las lideraba el músico de jazz estadounidense Jon Batiste con 11 opciones para llevarse un galardón, seguido por Justin Bieber, H.E.R. y Doja Cat, con ocho, y Billie Eilish y la sensación del pop Olivia Rodrigo, con siete.

En las categorías de música latina destacan nombres como C. Tangana, Rauw Alejandro y Nathy Peluso, pero no figuran en las principales cuatro categorías de la noche, que en esta edición pasaron de tener ocho a diez candidatos por decisión de la Academia de la Grabación.

Para esta ocasión eran varios los representantes colombianos, pues en la categoría de “Mejor Álbum de Música Urbana” los colombianos J Balvin y Karol G tenían su respectiva nominación y competían junto a Rauw Alejandro, Kali Uchis y Bad Bunny, siendo este último quien se lo llevó.

El joven cantante Camilo también recibió su nominación, esta vez en la categoría de “Mejor álbum de música pop latina y urbana”, con su disco Mis Manos. En esta lista también estaba la destacada compositora bogotana Paula Arenas, pero finalmente el galardón lo obtuvo el cubano-canadiense Alex Cuba.

En la de “Mejor álbum de rock latino o alternativo” los colombianos son mayoría. Allí Juanes, Diamante Eléctrico y Bomba Estéreo tratarán de traerse el trofeo de gramófono al país. Este premio ya se le otorgó al cantante paisa Juanes.

Estos son los ganadores de las principales categorías y demás denominados en las mismas:

Grabación del año

“I still have faith in you”, ABBA

“Freedom”, Jon Batiste

“I get a kick out of you”, Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches”, Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right on me”, Brandi Carlile

“Kiss me more”, Doja Cat featuring SZA

“Happier than ever”, Billie Eilish

“Montero (call me by your name)”, Lil Nas X

“Drivers license”, Olivia Rodrigo

“Leave the door open”, Silk Sonic (Ganador)

Álbum del año

We are, Jon Batiste (Ganador)

Love for sale, Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (triple chucks deluxe), Justin Bieber

Planet her (deluxe), Doja Cat

Happier than ever, Billie Eilish

Back of my mind, H.E.R.

Montero, Lil Nas X

Sour, Olivia Rodrigo

Evermore, Taylor Swift

Donda, Kanye West

Canción del año

“Bad habits”, Ed Sheeran

“A beautiful noise”, Alicia Keys featuring Brandie Carlile

“Drivers license”, Olivia Rodrigo

“Fight for you”, H.E.R.

“Happier than ever”, Billie Eilish

“Kiss me more”, Doja Cat featuring SZA

“Leave the door open”, Silk Sonic (Ganador)

“Montero (call me by your name)”, Lil Nas X

“Peaches”, Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right on time”, Brandi Carlile

Mejor nuevo artista

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo (Ganador)

Saweetie

Foo Fighters gana tres Grammy una semana después de la muerte de su baterista

La banda Foo Fighters se llevó los tres premios Grammy por los cuales competía este domingo, una semana después de que su baterista Taylor Hawkins muriera en Colombia.

Ninguno de los integrantes de la agrupación estaba presente en Las Vegas para recibir los gramófonos. Sin embargo, está previsto un homenaje para Hawkins, el carismático baterista de 50 años que fue encontrado sin vida en un hotel de Bogotá en donde la banda se encontraba como parte de una gira.

Foo Fighters ganó el premio al mejor álbum de rock, mejor actuación de rock y mejor canción de rock.

El triunfo en la mayor ceremonia de la industria de la música ocurre cuando la agrupación atraviesa el duelo por Hawkins, tragedia que además los llevó a cancelar el resto de su agenda de conciertos, incluyendo la participación prevista en la 64ª edición de los premios Grammy.

*Con información de AFP