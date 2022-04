Premios Grammy 2022 | Álex Cuba le ganó a Camilo el premio al mejor álbum de música pop latina con ‘Mendó’

Foto: Getty Images for The Latin Recor

Foto: Getty Images for The Latin Recor

Durante la 64.ª edición de los Premios Grammy, la cual se estuvo llevando a cabo en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, el premio como mejor álbum de música pop latina y urbana se lo llevó el cantante cubano-canadiense Álex Cuba, con su producción Mendó. Aunque en medio del anuncio este no estaba presente, fue una sorpresa para algunos luego de que este sobrepasara a cantantes como Selena y Ricardo Arjona.

El anuncio se dio en medio de la Premiere del evento, es decir, la antesala de la gala, cuando este hombre todavía no se había presentado, por lo que por el momento este no se ha pronunciado al respecto, empero, fue una revelación que descrestó a muchos, ya que el artista quien no es tan reconocido a nivel mundial como otros de la categoría, logró llevarse el premio por su talentoso trabajo.

Esta no es la primera vez que Cuba es nominado a un premio Grammy, es tres ocasiones diferentes estuvo disputando el galardón a la misma categoría que se llevó en la entrega de 2022, mejor álbum de música pop latina. Entre tanto, para los premios Grammy Latino si había logrado además de nominaciones como mejor nuevo artista, mejor álbum vocal pop masculino, mejor canción tropical, mejor video musical versión corta y dos veces como mejor álbum cantautor, obtuvo cuatro estatuillas entre estas categorías.

Los nominados al galardón como Mejor álbum de música pop latina y urbana fueron Vértigo, de Pablo Alborán, siendo este el quinto álbum del español, el cual fue lanzado en diciembre de 2020 con 17 canciones, sin embargo, participó para esta versión no solo con una nominación sino con otras dos, como Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.

Ricardo Arjona con su álbum Hecho a la antigua, era otro de los nominados para esta categoría, esta producción fue un streaming realizada en los inicios de 2021, en un tipo de concierto de formato íntimo en el que el artista puede relacionarse de forma más directa con su público. Incluso, este álbum fue grabado y está disponible en la plataforma Paramount para ver online, las canciones de esta producción son un recorrido por los más de 30 años de carrera del artista.

Una de las artistas nominadas, con una larga y reconocida carrera musical a nivel mundial, Selena Gómez con su álbum Revelación, el cual fue lanzado en marzo de 2021, y como singularidad, es su primer disco completamente en español, además, es importante resaltar que esta fue la primera vez que la academia de los Grammy nominó un proyecto de la artista.

El colombiano Camilo Echeverry, con su álbum Mis manos, era otro de los nominados en la categoría; esta producción es el segundo álbum de estudio Echeverry, el cual fue lanzado en marzo de 2021 en conjunto con Sony Music Latin. Las canciones de este proyecto, el cual mezcla diferentes ritmos musicales, también colabora con otros artistas como su esposa Eva Luna Montaner, así como los hermanos Mau y Ricky Montaner.

Y por último, el álbum Mis Amores de Paula Arenas, el cual fue lanzado en mayo de 2021 era el otro nominado a esta categoría, la también colombiana presentó este trabajo discográfico, justamente después de su producción Visceral, misma que también la hizo merecedora de nominaciones al Grammy en 2019, sin embargo, para esta ocasión, Arenas habría confirmado que su trabajo interpretaba la importancia de unirse a la familia.