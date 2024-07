Presentador español se fue contra Karol G por concierto en el Santiago Bernabéu; la llamó “petarda” y desmeritó su show

Según se apreció, Patricia Cerezo contó que asistió al evento y lo catalogó como algo “espectacular”, pues, aunque no es fan, detalló el ambiente que se vivió allí.

“Estuve el sábado, en el primer concierto de los cuatro. La verdad, tengo que decir que fue espectacular. Estaba la gente entregadísima, todos de rosa... Yo no soy tan fan. Me gusta y no quería perderme el espectáculo. Desde luego que merece la pena”, comentó.