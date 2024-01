Presentador que entrevistó a Sofía Vergara terminó ‘víctima’ de su propio invento; habló de polémica y frenó las críticas

Pablo Matos intentó 'corchar' a Sofía con varias preguntas, pero la colombiana no dudó en responder duramente. | Foto: Tomada de Instagram @elhormiguero

De hecho, este intercambio de palabras terminó desatando una ola de críticas en contra de Pablo Motos, de El Hormiguero , quien cuestionó a la colombiana por su acento, su pronunciación en inglés y los cambios de look que se realizó hasta el presente.

Estas bromas y sarcasmos no fueron tomados de manera positiva, llevando a que todo el diálogo se viera como algo controversial e inesperado en redes sociales. Muchos reprocharon al famoso español, mientras que otros solo lo vieron de forma divertida.

Pablo Motos criticó a los medios por entrevista con Sofía Vergara

“Nos lo pasamos muy bien. Solo hay que ver el programa, nos lo estamos pasando muy bien. El público se ríe. No hay ninguna duda. Me da miedo que a una persona le cojan en una mentira y quede de mentiroso para siempre”, mencionó en el clip.

El español afirmó que era “triste” los medios registraran noticias sobre algo que no sucedió, cuestionando los portales que hablaron de dicha entrevista. “Es triste que una cosa que no ha sucedido nunca, haya generado 543 noticias. En el periodismo lo importante tiene que ser la verdad, porque si lo importante son las visitas, el periodismo va a desaparecer (...) Esto no es sano para nadie en la profesión”, aseguró en este diálogo.