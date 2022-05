Presentadora contó sobre el milagro que le salvó la vida luego de una cirugía estética

La presentadora Sandra Bohórquez contó la historia que vivió luego de realizarse una cirugía estética cuando fue señorita Santander para “verse mejor” de cara al concurso de belleza.

“Siento que es una cirugía que no es tan riesgosa como otras. Me hice la cirugía y a la semana me sentí mal”, narró Sandra en diálogo con Laura Acuña en su canal de YouTube, en el que mencionó que fue su mamá quien le dijo que no era normal los síntomas que tuvo luego del procedimiento estético.

La presentadora de Mañana express, del canal RCN, señaló que estuvo en coma y fue su mamá quien vivió en carne propia ese momento tan complejo. “Cuando me desperté, la verdad fue un milagro. Los médicos dicen lo tuyo fue Dios y tu juventud. Porque una bacteria del quirófano entró en la cirugía. Esas bacterias matan a la gente, o quedan sin una pierna, un brazo o inválida. No fue mi caso gracias a Dios”, contó Sandra Bohórquez.

La modelo también destacó cómo se salvó de esta situación que vivió luego de la cirugía. “Los médicos no daban un centavo”, indicó la presentadora cuando contó que ningún tratamiento servía para que mejorara su salud.

La mamá de Sandra no se rindió a pesar del dictamen de los médicos y se aferró a un milagro para salvar la vida de su hija. “Una compañera la llamó y le dijo que hay una aparición de la Rosa Mística, no la conocemos y es muy milagrosa. Mi mamá fue y la señora tiene una conexión, es vidente o no sé cómo se pueda llamar y le dijo: ustedes papás estén tranquilos porque van a vivir un milagro grandísimo”.

Sandra comentó que “vivió un milagro”, pues el doctor le contó que “algo” le dijo que le realizara la cirugía y que la infección se bajó y se pudo salvar. “Yo no vi el túnel. Dios me permitió ver la maldad y vi mujeres tristes con máscaras de demonios, cosas muy extrañas, pero eran humanos. Yo escuchaba a mis papás al lado, pero no los podía tener. Yo pensé que estaba loca”.

La presentadora luego comentó en su relato que vio una mujer muy hermosa, se le acercó y le sonrió y después de ese momento “sintió una paz”. Luego despertó y las enfermeras se asombraron de su recuperación y de inmediato llamó a su mamá.

Sandra contó que seguía con mucha incredulidad sobre lo que vio y sintió, pero luego tuvo la asesoría de un sacerdote quien le dio una explicación sobre lo que vivió en el quirófano. “Un sacerdote me explicó que tú estabas ante Dios, Él te devolvió la vida cuando ya estabas muertas. Dios tiene cosas grandes para ti en la vida. Esto que te pasó lo debe conocer mucha gente”, replicó la presentadora.

La presentadora contó que vio una Virgen con tres rosas en la mano. “A ti te visitó la Rosa Mística”, le dijeron a Sandra, quien después de este episodio, ella y su familia se acercaron más Dios y como ella lo narra es “una mejor persona”.

Cirugías plásticas, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta?

El campo de las cirugías plásticas agrupa tres grandes sectores: la cirugía estética, cosmética y reconstructiva; esta última es la que permite corregir deformidades congénitas y defectos post traumáticos. Son varios los procedimientos quirúrgicos de este tipo que se hacen cada año en Colombia.

Según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, en 2019 el país fue el tercero de Latinoamérica con más cirugías plásticas realizadas. Con la llegada del coronavirus en 2020, las operaciones estéticas disminuyeron en casi 50 %, pero desde octubre de 2021 han estado de nuevo en aumento.

Antes de realizarse una cirugía plástica es importante tener en cuenta que cualquier procedimiento quirúrgico tiene un riesgo, por ello, la doctora Catherine Barón, médica cirujana plástica reconstructiva y estética adscrita a Colsanitas, menciona cinco puntos claves que se deben considerar con detenimiento: